Pablo Pombo: "El ministro no está para comprender el dolor de los guardias civiles, está para evitarlo"

El ministro del Interior ha vuelto a ser abucheado en un acto de la Guardia Civil. Fernando Grande-Marlaska no ha sido bien recibido este miércoles por la muerte de los dos agentes el pasado viernes tras chocar las embarcaciones en las que se ubicaban durante una persecución contra el narcotráfico.

Muchas asociaciones se han pronunciado desde entonces para advertir del mal estado en el que Interior mantiene a la Guardia Civil, llegando a afirmar en algunas ocasiones que lo sucedido tiene que ver directamente con esa carencia por culpa del Ministerio. Es, en este aspecto en el que se ha pronunciado el periodista Pablo Pombo: "El ministro del Interior no está para decirle a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que comprende su dolor; está para evitarlo".

En declaracions en Por fin, el periodista ha sido claro: "Es el peor ministro del Interior de la historia de nuestra democracia (...) Nadie ha tenido nunca una valoración tan baja como la de Marlaska porque nadie ha protagonizado tantas crisis ni tantos motivos para la dimisión".

Es un ejercicio de pornografía emocional

Pombo insiste en que cuando ocurren este tipo de hechos, lo "lógico es que dimita porque existe una responsabilidad política. No lo hará, pero decir que es lógico que dimita es necesario". Señala así que se trata de "un ejercicio de pornografía emocional" que no se puede aceptar.

Lo que dicen las asociaciones

A este respecto, asociaciones como JUPOL dejan claro que "su deber como ministro era asistir a los funerales y dar la cara ante las familias y los compañeros" de las víctimas. Algo que, según denuncian, "es una obligación inherente a su cargo".

Estas declaraciones llegan tras los abucheos y cargan contra la ausencia del ministro en los funerales que se celebraron durante el fin de semana en honor a los dos guardias fallecidos. El Gobierno ha excusado su ausencia debido a la gestión de la crisis del hantavirus con la llegada del crucero MV Hondius al archipiélago canario. "Leer un discurso político vacío solo refleja quién nos dirige".