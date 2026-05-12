Pablo Pombo expone en La Brújula su pronóstico para las elecciones andaluzas: "Ocho sobre diez a que el PSOE baja como mínimo un escaño"

En una entrevista a fondo de apenas unos minutos, el consultor político y analista disecciona el mapa de la próxima cita andaluza: dónde se mueve el voto, qué frentes están más estables y dónde pueden saltar las sorpresas. Con cifras, porcentajes y un tono directo, Pombo dibuja un Andalucía con una derecha consolidada, una izquierda en retirada y un espacio a la izquierda del PSOE aún sin dueño definido.

Consenso demoscópico con margen final

Pombo sostiene que sí existe un consenso de fondo en las encuestas: "Se puede hablar de consenso... la foto general está muy estabilizada". Según explica, ese consenso refleja un patrón que se repite en todo el ciclo electoral: la derecha por encima del 50% y una izquierda sin capacidad de articular una mayoría de gobierno.

Sin embargo, introduce un matiz clave. Aunque el panorama general es sólido, la aritmética final sigue abierta. El analista advierte de que el reparto provincial puede alterar significativamente el resultado: pequeños movimientos de voto pueden traducirse en cambios decisivos de escaños, especialmente en provincias grandes como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada.

El PP, cerca pero sin garantía

Sobre las opciones de Juanma Moreno, Pombo combina análisis y pronóstico. Reconoce que el PP tiene "opciones reales, incluso fuertes", pero descarta que haya certeza de mayoría absoluta.

La horquilla de los sondeos sitúa a los populares entre 54 y 58 escaños, con la mayoría fijada en 55. Factores como el liderazgo consolidado de Moreno o su capacidad de atraer voto de centro juegan a favor, mientras que un ligero desgaste de gobierno o posibles fugas a Vox introducen incertidumbre.

Su conclusión es clara: "Mi rango de probabilidad de que termine logrando la mayoría absoluta... es dos sobre tres probable, pero no es seguro".

El PSOE, en riesgo de empeorar resultados

El diagnóstico para los socialistas es más pesimista. Pombo considera muy probable que el PSOE quede por debajo de sus resultados de 2022, cuando ya firmó su peor registro histórico en Andalucía.

Las encuestas apuntan a una caída que podría llevarles de 30 a 26 escaños. Según el analista, el partido "resiste pero sin capacidad para recuperar la iniciativa", con problemas de movilización y fuga de votos tanto hacia la izquierda alternativa como hacia la derecha.

Especialmente duro se muestra al evaluar el liderazgo: "La candidata es un peso muerto", afirma, al tiempo que señala el lastre de la valoración negativa del Gobierno central.

Su pronóstico es contundente: "Ocho sobre diez a que baja como mínimo un escaño".

Vox: estabilidad con margen limitado

En el caso de Vox, Pombo describe una situación de estabilidad que limita su capacidad de sorpresa. El partido se mueve en una horquilla estrecha, en torno al 13%–15,5% y entre 14 y 18 escaños.

Aunque no descarta cierta infradeclaración de voto que pudiera mejorar sus resultados, tampoco ve margen para un crecimiento disruptivo. Además, considera que Vox carece de herramientas para frenar el voto útil hacia el PP.

Aun así, deja abierta la puerta a una ligera mejora: "Siete sobre diez a que al menos suben un escaño".

La izquierda alternativa, la batalla más abierta

Donde sí identifica mayor incertidumbre es en el espacio a la izquierda del PSOE. La fragmentación entre Por Andalucía y Adelante Andalucía genera una competición muy viva.

Pombo destaca que se trata de un electorado ideologizado, muy sensible a factores identitarios y de liderazgo. Mientras Por Andalucía mantiene una posición estable, ve a Adelante Andalucía con mayor capacidad de crecimiento en la recta final, al captar el voto más descontento.

Su apuesta final es clara: Adelante Andalucía podría imponerse en ese duelo.