Pablo Pombo, y las dos obligaciones que tiene Sánchez: "Hay una presunta organización de sicarios para proteger al presidente"

El periodista Pablo Pombo ha analizado con dureza en Por Fin la situación actual del caso Leire realizando tres "fotos aéreas" de la crisis, mostrándose tajante sobre el escenario judicial y político que asedia al Ejecutivo. A su juicio, los datos que se van revelando van mucho más allá de los detalles de los mensajes de WhatsApp.

Ha denunciado de manera contundente que "lo que hemos visto en el informe de hoy es que hay una presunta organización criminal de sicarios destinados a proteger los intereses del presidente del Gobierno bajo el paraguas físico, político y económico del PSOE".

Según ha detallado Pombo, esta red "tiene o ha tenido en el punto de mira a jueces, presuntamente, a la Guardia Civil, a periodistas, a empresas, a rivales políticos y a bancos".

Ante la gravedad de este escenario, el periodista señala que Pedro Sánchez acumula una doble responsabilidad institucional y orgánica, tanto en su condición de jefe del Ejecutivo como en la de secretario general de su formación. Por tanto considera que tiene "dos obligaciones: la primera llamar a urnas, y la segunda dimitir".

Los cinco días de reflexión y la quiebra moral del PSOE

El periodista ha pedido recordar la secuencia que originó la situación actual, que comenzó cuando El Confidencial publicó las informaciones sobre los negocios de la esposa del presidente. Pombo sostiene que lo que se hizo en esos cinco días "fue una estrategia, se planificó una operación sucia destinada a obtener la impunidad del presidente del Gobierno y de su entorno, debilitando a la democracia y sometiendo al poder judicial a su capricho".

También ha lamentado la deriva de una organización que "hoy solo sirve para servir a Sánchez", y ha confesado que nunca había visto al PSOE "tan vacío" y "desvitalizado".

"Me parece asombroso el silencio de los dirigentes y de los militares. Dice mucho de la cultura populista y el cesarismo que ha inyectado Sánchez; eso no pasa en los partidos democráticos", ha zanjado. Ante esta falta de reacciones en filas socialistas, el periodista ha concluido rescatando la figura de Emiliano García-Page, a quien define como "la única brújula moral activada en el Partido Socialista".