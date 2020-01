Pablo Iglesias, sobre un posible referéndum: "Cuando se llegue a un acuerdo habrá que preguntar a la ciudadanía en Cataluña"

Pablo Iglesias ha hecho unas de sus primeras valoraciones de la investidura en El Intermedio de La Sexta. El líder de Unidas Podemos opina que "la legislatura durará cuatro años". En el horizonte está la votación de los Presupuestos Generales del Estado e Iglesias es optimista y afirma que "tenemos una buena base con las medidas adoptadas el año pasado, pero tenemos la obligación de lograr el apoyo de la mayor parte de las fuerzas del Congreso".

Por otro lado ha hablado sobre el acuerdo del PSOE con ERC y de cómo repercutirá en un futuro para Cataluña y España. Explica que "es el punto de llegada de una negociación, pero ahora vamos a tener que ganarnos el sueldo".

Ante la posibilidad de una consulta de autodeterminación, el líder de la formación morada comenta que "tendremos que ceder todos en muchas cosas". Y añade que "cuando se llegue a un acuerdo habrá que preguntar a la ciudadanía en Cataluña".

Pablo Iglesias ha explica y matizado que ante una consulta, la votación de un Estatuto Autonómico se hace a nivel de una provincia afectada. Aunque también habla de las leyes que dan la posibilidad para que una consulta sea votada por todo el país si afecta a toda la ciudadanía".

Sobre el conflicto político y las condenas judiciales por el procès comenta que "la judicialización no ha servido para llegar a nada". Y se pregunta ¿queda bien la imagen española cuando el Tribunal Europeo dice que no se ha respetado a estas personas? Además Iglesias cree que "las ideas hay que combatirlas políticamente y somos nosotros los que tenemos que resolver el problema".

En cuanto al acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias comenta que "era la hora de arriesgarse y la gente lo pidió. No podíamos quedarnos en el Congreso con la pandereta intentado cumplir el total de nuestro programa".

El líder de la formación morada no ha dejado nada abierto en cuanto al número de carteras que ostentarán ni de los nombres que las ocuparán. Afirma que "es responsabilidad de Pedro Sánchez y tendrá que nombrarlos él". Aunque reconoce que "es un acuerdo satisfactorio para nosotros y seremos un Gobierno unido para mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos".

La violencia de género es uno de los focos donde Pablo Iglesias haría las primeras medidas urgentes. Afirma que "es urgente una reforma en el Código Penal porque solo sí es sí".

Además aboga por mejorar las condiciones sociales de España porque para Pablo Iglesias "es lo que rompe España". Y añade que "a nivel territorial lo que rompe España es la diferencia del mundo rural y la escasez de recursos".

El próximo Vicepresidente del Gobierno termina valorando el papel de la monarquía en España. Comenta que "soy republicano y no voy dejar de serlo por estar en el Gobierno". Y comenta que "me gustaría que hubiese una modificación en el futuro para que cambiase la Constitución, pero no soy ingenuo y se que no va a pasar". Y añade que "aviso a los del PP y los de Vox que cada vez que dicen vivas al Rey y a España están perjudicando a la monarquía".