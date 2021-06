Pablo Casado pide la dimisión de Pedro Sánchez y que someta los indultos a las urnas

El líder de la oposición, Pablo Casado, ha arrancado su intervención en el Congreso de los Diputados dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, pidiendo su dimisión por haber mentido a los españoles tras haber indultado a los presos del procés, cuando en campaña electoral defendía justo lo contrario. Por ello, el presidente del grupo popular cree que Sánchez "engañó a miles de electores".

"Si le queda algo de dignidad debería dimitir hoy mismo"

Según ha recordado Casado, el líder del Ejecutivo dijo en campaña: "yo no pacto con independentistas. Es mentira, falso es falso, nunca es nunca y no es no". Además, de haber prometido no indultar a los presos del procés, que traería a Puigdemont ante la justicia y que penaría con cárcel los referéndum ilegales.

Usted llegó al poder apoyado en una mentira y se retuvo en ese poder con un engaño masivo

Por lo que el líder del Partido Popular considera que Sánchez "llegó al poder apoyado en una mentira y se retuvo en ese poder con un engaño masivo". Y tras conceder los indultos a los presos del procés, apunta que "echó la suerte de España en manos de quien quiere destruirla desarmando a nuestro estado de derecho".

Asimismo, Casado señala que "ha pasado del pacto Frankestein con Podemos al pacto Drácula con los independentistas, prefiere convertirse en uno de ellos por mantenerse en el poder aunque ya esté muerto electoralmente".

"Ha traicionado su juramento de defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles"

Pablo Casado también censura que el presidente del Gobierno hable "de concordia y reencuentro mientras pisotea la ley que las garantiza" y que hable de "utilidad pública cuando en realidad cuando la única utilidad es la suya privada para sacar de la cárcel a 9 delincuentes a cambio de que no le saquen de la Moncloa a usted".

Por su parte, el líder popular le pregunta a Sánchez "quién se cree para hablar de una nueva España con 120 escaños, el peor resultado electoral de un presidente en la Historia democrática de España". Y le pide que responda a la pregunta de "por qué ha traicionado su juramento de defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles".

Pedro Sánchez, sobre los indultos: "Es una medida valiente, reparadora y en favor de la concordia y de la convivencia"

Por otro lado, el presidente Sánchez ha respondido a las acusaciones de Casado agradeciéndole irónicamente "las aportaciones tan constructivas" que lleva a la Cámara Baja todos los miércoles y señala al líder de la oposición de ser un "faltón" e insultar a todos.

Además, ha repetido el argumentario que lleva defendiendo estos días en favor de los indultos, diciendo que se trata de una medida "valiente, reparadora y en favor de la concordia y de la convivencia".