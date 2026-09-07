Óscar Puente vuelve a pronunciarse sobre la posibilidad de presidir el PSOE tras la 'era Sánchez': "Estoy a lo que mi partido necesite"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a hablar sobre el debate del futuro relevo en la directiva socialista. Durante una entrevista, el ministro ha admitido que pese a que su propósito no es postularse para liderar a los socialistas, se plantearía asumir la candidatura de la formación si así lo requiere la estructura interna del partido. "Cuando llegue el momento", ha asegurado Puente.

Para contextualizar su posible figura como posible presidente, el ministro ha recordado su etapa como alcalde de Valladolid, momento en el que rechazó hasta dos veces dar el salto al ministerio para continuar centrado en la política municipal de su ciudad, ya que, según el actual ministro, "yo quería ser alcalde". No obstante, ante la pregunta de si "quieres o no" ser sucesor de Sánchez, la respuesta del líder del ministerio de Transportes es "no".

"No puedo decir 'no seré' el candidato"

El responsable de Transportes ha subrayado que se considera un "político vocacional" muy comprometido con las necesidades del partido, un motivo por el que Puente ha insistido en que no se postula "a nada", pero tampoco se descarta, ya que está "a disposición del partido".

Puente ha concluido afirmando que la vida "no es lo que tú planificas, sino lo que te pasa cuando haces otros planes" y ha señalado, además, que cuando llegue el momento lo valorará "con su familia".