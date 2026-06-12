Óscar Puente aprovecha la visita del Papa a Barcelona para criticar a Madrid: "La del Relaxing Cup…"

El papa León XIV acaba de finalizar su histórica visita a España con una última eucaristía celebrada en Santa Cruz de Tenerife, siendo esta la primera vez que un Papa visita las islas Canarias. Un acontecimiento sin precedentes que ha contado con reacciones de todo tipo.

El ministro de transportes, Óscar Puente, no podía dejar pasar por alto la oportunidad de lanzar sus tan característicos tuits. Para ello ha recurrido a su cuenta en la red social X, y ha lanzado un mensaje en el que compara la manera en la que Barcelona y Madrid han gestionado y llevado a cabo sus respectivas agendas respecto a la visita del papa León XIV.

Para Puente, lo que hemos visto estos días "es que Barcelona sigue siendo la de las olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión… y Madrid la del Relaxing Cup of café con leche en la plaza mayor. Almeida y Ayuso dignos herederos de la Botella".

Con estas palabras, el diputado socialista ha reflotado el famoso "meme político" protagonizado por Ana Botella, quien fuera alcaldesa de Madrid entre diciembre de 2011 y junio de 2015. En un discurso pronunciado en 2013 para optar a la candidatura de Madrid como sede para los Juegos Olímpicos, la mandataria intentó de manera fallida hablar en inglés, dejando para la historia frases como "relaxing cup of café con leche in plaza mayor" o la "romantic dinner in Madrid de los Austrias".

La agenda del papa León XIV en España

El papa León XIV ha estado siete días en España. El pasado sábado 6 de junio aterrizó en la capital, donde llevó a cabo actos como el encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, la Santa Misa en la Plaza de Cibeles o el multitudinario encuentro diocesano en el Santiago Bernabéu.

El martes 9 de junio se trasladó a Barcelona, ciudad en la que visitó la Abadía de Montserrat y ofició una preciosa Santa Misa en la Sagrada Familia con motivo del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. Finalmente, viajó a las Islas Canarias el 11 de junio para celebrar otra misa en el Estadio Gran Canaria. Este viernes 12 de junio ha finalizado su agenda en España con una última eucaristía en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.