La ofensiva del PP en el Senado tras las imputación de Zapatero: "Esto va más allá del rescate de Plus Ultra"

El PP ha anunciado este jueves lo que consideran una "ofensiva total" en la comisión de investigación del "caso SEPI", que cambiará su punto mira hacia el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Air Europa tras su reciente imputación.

La portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, ha señalado de manera tajante que "esto va más allá del rescate de Plus Ultra", añadiendo que el auto judicial describe una "red estable de influencia política y económica actuando alrededor del poder, de las instituciones y del dinero público".

En esta línea, ha sostenido que "no es un problema judicial de Zapatero", sino "un problema político de Sánchez y su Gobierno", además de asegurar que si "pudo hacer todo esto" es debido a que "el Gobierno de Sánchez le abrió la caja del dinero de los españoles y le dejó barra libre para sus negocios".

Cuatro nuevas comparecencias para "seguir destapando lo que el Gobierno de Sánchez quiere esconder"

Por tanto, García ha anunciado que quieren que "rindan cuentas" algunos nombres vinculados en esta comisión, como el de la secretaria del expresidente del Gobierno Gertrudis Alcázar, a quien los populares acusan de impartir "instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái", así como de "la participación en las gestiones realizadas ante organismos públicos".

Tras ello, han citado a Cristóbal Cano, a quien el PP cataloga de "gestor" del empresario Julio Martínez, quien habría actuado "como enlace diario del entorno societario controlado por Martínez".

Los populares también quieren aclarar el papel del exministro José Luis Escrivá en la desaparición de la deuda de Plus Ultra. Para ello, solicitarán su comparecencia porque, según el auto, la aerolínea "no podía ser rescatada porque tenía deudas con la Seguridad Social", aunque una reunión entre Zapatero y Escrivá lo habría desbloqueado "por arte de magia".

Por tanto, quieren que explique "quién le dio la orden de reunirse con Zapatero", "quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra cuando miles de autónomos no podían hacerlo" y "si su ascenso al Banco de España tiene que ver".

Por último, García también ha señalado a Manuel Fajardo, el "lugarteniente de Zapatero en Venezuela", para que dé las explicaciones pertinentes sobre por qué contactó Plus Ultra con él y "qué necesitaban, qué ofrecieron a Zapatero y qué aceptó".

Los populares no descartan más citaciones

García ha asegurado que actualmente están analizando "cada coma" del auto judicial, además de estar "expectantes" sobre lo que ocurra el 2 de junio en la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. Ahí valorarían si le vuelven a citar para comparecer en la comisión y, respecto a si citarían a las hijas del expresidente, ha sentenciado que "no descartamos absolutamente nada".

También ha detallado que el PP está preparando "una estrategia global para definir ambas comisiones", aunque ha dejado claro que para ello necesitan "un análisis jurídico".