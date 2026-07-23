Los ocho logros con los que Pedro Sánchez saca pecho y presume de gestión al cumplirse tres años del 23J

Hoy se cumplen tres años de las elecciones generales del 23-J, los últimos comicios nacionales celebrados en España. Una fecha que ha quedado marcada en la agenda política por ser el día en el que se ha producido la primera entrevista concedida por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su citación judicial por el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Apenas media hora después de esta entrevista, en la que el propio Zapatero reiteró sentir el respaldo de Pedro Sánchez, con quien admitió haber hablado "hace no mucho", el actual jefe del Ejecutivo publicaba un mensaje en la red social X para sacar pecho por el balance de sus tres años de gestión.

En su publicación, Sánchez ha recordado que en aquella cita electoral "los españoles decidieron con su voto seguir avanzando en una agenda de progreso", planteando a continuación un repaso a los avances conseguidos mediante una lista de ocho logros económicos y sociales.

Entre los puntos destacados, el líder socialista ha presumido de "liderar el crecimiento económico de Europa" y ha puesto el foco en materias de empleo y bienestar, resaltando la creación de "1,6 millones de nuevos empleos", el incremento de la "renta real de los hogares un 6% por encima de la inflación" o la revalorización de la "pensión media con 2.470 euros adicionales al año".

Asimismo, en el ámbito energético y social, el presidente ha presumido de contar con "una electricidad tres veces más barata que Italia y a la mitad de Alemania", al tiempo que ha valorado la medida de "ampliar en tres semanas más los permisos de maternidad y paternidad".

Por último, Sánchez ha resaltado el compromiso en educación pública tras "habilitar 235.000 nuevas plazas de 0-3 años y FP", para rematar la lista afirmando haber logrado "convertir a nuestro país en un referente mundial de tolerancia, paz y coherencia moral".

Pese a este balance positivo, el presidente ha subrayado que todavía "queda mucho trabajo por delante", aunque asegura que tienen "los objetivos y los principios muy claros". Por todo ello, se denomina como "el Gobierno de la gente, el Gobierno del progreso" y, por ende, "el Gobierno de España"