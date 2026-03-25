El PP, sobre Montero: "Pasará a la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra"

María Jesús Montero se ha convertido en la protagonista de la política española en los últimos días, especialmente después de que la convocatoria de las elecciones enAndalucía haya precipitado su salida del Gobierno para liderar la candidatura del PSOE en esos comicios.

Así, este miércoles el PP ha aprovechado para atacarla por su gestión en los últimos años al frente del ministerio de Hacienda y calificar su trabajo como "mentiras y engaños".

Se ha referido en esos términos a ella la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha comenzado mostrándole varios titulares de prensa de los últimos años en los que la propia Montero aseguraba que presentaría unos presupuestos que no ha presentado durante la presente legislatura.

Sobre su trabajo en Hacienda, Muñoz también ha señalado que "lo peor es que usted ayudó a su jefe a intercambiar poder por impunidad", haciendo referencia a una financiación autonómica "que iba a atacar al resto de los españoles".

Es por todo eso que ha considerado que "pasará la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado". "No se ha quedado ni a despedirla", ha sentenciado.

Muñoz ha vaticinado, además, que Montero "no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía" y ha asegurado que sería "bueno para los andaluces que usted solo sea, en el mejor de los casos, la líder de la oposición".

El recuerdo de Cerdán y Ábalos

Muñoz también ha recordado a Montero su apoyo a dos de los protagonistas en del último año en el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, afirmando que "usted no es solo incompetencia, también es corrupción".

"Dijo que pondría la mano en el fuego por Cerdán, que acabó en la cárcel y del que usted no ha dicho absolutamente nada (…) Aplaudió durante un minuto y medio al señor Ábalos, un ministro compañero suyo que contrataba a mujeres prostituidas. Y usted, ni como ministra ni como mujer, dijo absolutamente nada", le ha recordado desde la tribuna.