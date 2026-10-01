Moncloa da su versión y desmiente a Vivas: hubo nueve llamadas y sus peticiones fueron atendidas

Tras las declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegurando que el presidente Sánchez no atendiendo a sus llamadas pese a los "diez intentos" que realizó, el Gobierno ha salido a desmentir su versión.

Tal y como han detallado fuentes del Ejecutivo a La Sexta y El País, el Gobierno ha analizado las comunicaciones registradas en los teléfonos de Pedro Sánchez, su Director de Gabinete, su Director Adjunto y sus correspondientes secretarías.

Una lista de llamadas que el propio Ejecutivo ha hecho públicas, demostrando que las nueve llamadas realizadas por Vivas entre los días 27 y 30 de julio fueron respondidas "en el acto" o minutos después.

El contenido de las llamadas

Para desmentir la información vertida por Vivas donde asegura que Ceuta alertó de lo que venía, sin obtener respuesta del gobierno de Sánchez, la Moncloa ha publicado el contenido de todas las llamadas recibidas.

Primera llamada

La primera de las llamadas se produjo el 27 de julio a las 8:39 horas entre Pablo García y Diego Rubio, con una duración de seis minutos. En dicho contacto, Vivas y su Director de Gabinete informan de un incremento de los cruces a nado, solicitando aumentar las capacidades de acogida temporal y los traslados a la Península. Ante la petición, el Director de Gabinete comunica la solicitud "inmediatamente" a los Ministerios competentes.

Además, en esta primera llamada Vivas no hace alusión a un contacto directo con Sánchez ni hizo referencia a una "potencial declaración de emergencia nacional", según explican a La Sexta estas fuentes.

Segunda llamada

El mismo 27, se produce una nueva llamada entre las mismas personas. Con una duración de tres minutos, Ceuta reitera su petición de medidas para acoger y gestionar a los 500 migrantes que habían llegado a nado y, según Moncloa, "los 100 o 200 más" que podrían llegar en los próximos días.

Tercera llamada

El día 28, el Director de Gabinete de Ceuta insiste en su contacto con Rubio, esta vez por mensaje. A las 8:30 horas, Rubio llama a García y no responde, lo que deriva en un mensaje donde Rubio traslada que estaban trabajando en varios frentes.

Varias llamadas el día del asalto

El día 30, primera de las dos jornadas en las que se produce la entrada masiva, se producen varias llamadas. La primera es a las 11:17 y es la primera vez que Vivas pide hablar con Sánchez.

El Director de Gabinete le responde que sí y que les pondrán en contacto tan pronto como Sánchez volviese del incendio que estaba visitando en Ávila. A las 12:03 hay una llamada de Rubio a García que no es respondida, pero García responde en ese mismo minuto con otra llamada de un minuto en la que se informa que Vivas y Sánchez hablarán cuando Sánchez llegue a Moncloa.

Sánchez y Vivas acaban teniendo la primera conversación a las 12:55 horas. Tras dicha llamada, el Director adjunto de Presidencia del Gobierno, Ángel Alonso, llama a Vivas a las 19:46 para avisarle que Sánchez iría a Ceuta al día siguiente, una visita que no se produjo.

Por último, a las 21:34, García llama a Alonso y le traslada que el presidente de Ceuta no participará en la rueda de prensa con Sánchez.

Con estas declaraciones, el Gobierno pretende desmentir las acusaciones del presidente Ceutí donde se afirmaba una omisión por parte del Ejecutivo. "Como puede verse, las acusaciones vertidas por Juan Jesús Vivas a lo largo de las últimas semanas son infundadas. Todas las llamadas y peticiones que recibió La Moncloa del Gobierno de Ceuta entre el 27 y el 30 de julio fueron atendidas en el acto o pocos minutos después. Como también lo fueron sus peticiones a los ministerios competentes", defienden desde Moncloa.

Vivas mantiene su versión asegurando tener pruebas

Un día después de su declaración frente a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, el presidente de la ciudad autónoma ha vuelto a mantener su versión de lo sucedido en los días previos a la entrada masiva, asegurando "no haber mentido en ningún momento".

Además, ha remarcado que estas llamadas están registradas y que se pueden demostrar. Así lo ha manifestado el presidente ceutí a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este jueves con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Según apunta, los contactos comenzaron el mismo día 27 "a las ocho y media de la mañana" para "transmitir la difícil situación que estábamos viviendo".

Vivas ha añadido que si hablaba "con el director de gabinete" de Sánchez, entiende que "el director de gabinete hablaba con el presidente" del Gobierno, y él piensa que si el jefe del Ejecutivo "le daba al asunto que estaba ocurriendo la importancia y la entidad que tenía, nos hubiera llamado". "Es decir, yo creo que nos debería de haber llamado", ha apostillado.

El presidente ceutí ha añadido que el día 30 de julio llamó a Moncloa y la respuesta del director de gabinete fue que el presidente no tenía por qué hablar con él, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada.

No obstante, una hora más tarde sí le llamó el presidente del Gobierno, siendo esta "la única llamada" que recibió de Pedro Sánchez. "Lo que le estoy diciendo es absolutamente cierto y lo podemos demostrar", ha concluido en respuesta a los periodistas.