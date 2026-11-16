La ministra Tolón niega irregularidades en el alquiler de su vivienda VPO: "Nunca ha habido negocio"

La ministra de Educación, Milagros Tolón, se encuentra en el punto de mira después de que haya salido a la luz una información apuntando a que la ministra tendría alquilada una vivienda de protección oficial sin contar con los permisos necesarios para ello.

Así lo ha reflejado 'Artículo 14', donde se afirma que se trata de una vivienda que solo puede usarse como residencia propia y que recibe alrededor de 7.500 euros anuales por el piso ubicado en Toledo.

El piso, de unos 100 metros cuadrados, con garaje y trastero, fue adquirido en 1998 y lleva 27 años sin vivir en él, según informa el medio. Además, se hace referencia a los documentos oficiales de la promoción, donde se establece la calificación de VPO de categoría oficial y un plazo para liberarla de 30 años que expiraría en diciembre de 2027, ya que la calificación del inmueble se resolvió en noviembre de 1997.

Tras la publicación, la propia ministra ha salido públicamente a defenderse negando existir un interés para especular con la vivienda. "No hay ningún tipo de interés para especular ni nada como dice el artículo y además lo tengo muy claro, siempre he actuado con transparencia", ha subrayado para laSexta.

La falta de vulnerabilidad económica

Tal y como han defendido fuentes oficiales de su gabinete, el piso de la ministra está alquilado porque "cumplió los requisitos" que se establecían "en ese momento".

Sin embargo, los requisitos a los que hacen alusión apuntan a que, para poder hacer esto antes de su vencimiento, es necesario acreditar una vulnerabilidad económica por parte del propietario o un traslado forzoso por trabajo.

En este caso, la ministra Tolón no cumple con ello, ya que lo ha tenido alquilado mientras era alcaldesa de Toledo, cobrando un salario que rondaba los 68.000 euros anuales.

Los argumentos de la ministra

El señalamiento a la ministra ha acabado con unas declaraciones de Tolón desmintiendo la información que apunta al negocio. En palabras para laSexta, la ministra ha explicado que "pidió autorización en su momento" para poder alquilar esa vivienda y que ahora "cumple todos los requisitos".

Sin embargo, Javier Chicote, el periodista que ha desvelado esta información, le ha respondido en Al Rojo Vivo que Tolón "sí que hace negocio": "Son 7.500 euros al año. Mínimo la está alquilando desde 2012. Por lo tanto, alrededor de 100.000 euros le ha tenido que reportar ya esta vivienda".

Por otro lado, el periodista ha señalado un matiz con respecto a las explicaciones de Tolón: "Cuando le ha preguntado el reportero '¿usted tiene autorización?' Ella ha dicho 'pedí'. No ha dicho la tengo. Ha dicho que la pidió".

Las condiciones de este tipo de viviendas

Las viviendas públicas responden como inmuebles construidos para favorecer el acceso a la vivienda. Por ello, su normativa pone límite a ciertas prácticas sobre su venta y alquiler. En este caso, este tipo de viviendas deben dirigirse a una residencia permanente y en ningún caso pueden actuar como segunda residencia o ser puestas en alquiler.

Para alquilar estas viviendas deben pasar diez años de los treinta sobre los cuales se extiende la protección oficial. Para poder alquilarse antes de la primera década, se precisa de una autorización administrativa, así como la devolución del total de las ayudas con intereses.

Esta autorización parte de alegar ciertas condiciones del propietario como estar en paro, un traslado geográfico forzoso o la necesidad de pagar una hipoteca, así como cualquier otro motivo que evidencie una «vulnerabilidad económica.

El PP pide explicaciones

El candidato del PP por Toledo y alcalde de la capital castellanomanchega, Carlos Velázquez, ha pedido explicaciones a la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sobre las informaciones aparecidas este lunes en diversos medios sobre el alquiler de su vivienda de protección oficial.

"Lo que esperamos es que esto se pueda justificar, se pueda explicar. En caso de confirmarse esta noticia y que no tenga ninguna explicación, las consecuencias, evidentemente, tienen que ser graves", ha apuntado Velázquez.