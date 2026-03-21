El mensaje de Sánchez a Trump y Netanyahu: "Estoy muy enfadado por la situación a la que nos están llevando determinados gobiernos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Consejo de Ministros extraordinario había aprobado dos decretos en lugar de uno. El primero incluía bajada de impuestos, reforma energética y control de márgenes empresariales; y el segundo, congelación de alquileres (estas dos últimas medidas, a propuesta de Sumar).

En una rueda de prensa tras la celebración de la reunión -que se retrasó dos horas por el plante de Sumar ante la negativa del PSOE a incluir la medida sobre los alquileres-, Sánchez se mostró visiblemente disgustado por tener que destinar 5.000 millones de euros a estas medidas en lugar de emplearlos en otros asuntos, como becas, Sanidad o dependencia.

"Muy enfadado": el mensaje de Sánchez a Trump y Netanyahu

Durante la comparecencia, el presidente hizo varias pausas y finalmente, en una de ellas, afirmó encontrarse "muy enfadado" por la deriva que estaba tomando la guerra en Irán y Oriente Medio, y las consecuencias tanto económicas como energéticas que se estaban produciendo por culpa de "decisiones" tomadas por "determinados gobiernos".

Aunque sin nombrarlos, se refirió Pedro Sánchez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, impulsores de los ataques contra Irán que han provocado esta crisis energética: "Estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos".

Ataques cruzados y la amenaza de un conflicto energético aún mayor

Las últimas decisiones tomadas por el primer ministro israelí también fueron calificadas de "peligrosas" e "irresponsables" por parte de Qatar, que reaccionó condenando el ataque de Israel contra el yacimiento de Pars Sur, reservorio controlado por Irán y el propio Qatar, y que alberga cerca del 20% de las reservas de gas natural de todo el mundo.

Irán respondió amenazando con una "guerra económica total" y horas después atacó la refinería de Ras Laffan, el corazón energético de Qatar y uno de los nodos más críticos del mercado mundial de gas natural licuado (GNL): "Si el enemigo pensaba que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para forzarlo a ceder, ha cometido un error de cálculo fatal".

Ambas actuaciones provocaron que los precios del petróleo y del gas natural se disparasen ante la amenaza de una falta de oferta y ante el hecho de que estos nuevos ataques puedan suponer un prolongamiento del conflicto. El temor ahora radica en que los mercados energéticos tengan que ampliar esa subida de precios ante la posibilidad de que no haya una desescalada del conflicto a corto o medio plazo.