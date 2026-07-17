El mensaje de Rufián a Alsina tras dejar el primer tramo de Más de uno: "Enorme respeto y temor"

La despedida de Carlos Alsina del primer tramo de Más de uno ha generado numerosas reacciones dentro y fuera del ámbito periodístico. Una de las más llamativas ha sido la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha querido reconocer públicamente la trayectoria del comunicador apenas unas horas después de su último programa al frente del espacio informativo de Onda Cero.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X, el diputado republicano ha elogiado la figura de Alsina con un mensaje en el que ha destacado tanto su profesionalidad como su estilo al frente de las entrevistas políticas.

El mensaje de Gabriel Rufián a Carlos Alsina

"Hoy cambia de registro Carlos Alsina en Onda Cero. Y solo quiero decir que le he escuchado con enorme respeto y temor durante todos estos años.

Respeto porque no siempre me gustaba lo que decía pero siempre cómo lo decía. Y temor porque ha sido un formidable interrogador.

Extraordinario periodista", escribió Rufián.

En su publicación, Rufián subraya que, aunque no siempre compartía las opiniones del comunicador, siempre valoró la manera en que ejercía el periodismo, además de destacar su exigencia como entrevistador.

Carlos Alsina se despide del tramo informativo de Más de uno

El mensaje llega el mismo día en que Carlos Alsina ha presentado por última vez el tramo informativo de Más de uno, cerrando una etapa de once años al frente de las primeras horas del programa matinal de Onda Cero. Durante su despedida, el periodista recordó las más de 2.500 mañanas en las que ha analizado la actualidad política y social, en un monólogo cargado de referencias personales y de agradecimiento a los oyentes.

A partir de la próxima temporada, Alsina dejará de conducir la franja informativa de primera hora y pasará a centrarse en la segunda parte de Más de uno, dedicada al magacín y al entretenimiento. El relevo en el bloque de información y opinión lo asumirá Rafa Latorre desde septiembre, un cambio que el propio periodista anunció hace semanas al explicar que necesitaba alejarse del ritmo de los madrugones tras más de tres décadas dedicadas a la información política diaria.

Un homenaje de compañeros y protagonistas de la política

La última emisión del tramo informativo también estuvo marcada por el homenaje que le rindió el equipo de Informativos de Más de uno. Sus compañeros le agradecieron públicamente los años compartidos y aseguraron que trabajar junto a él ha sido "sinónimo de aprendizaje constante", destacando el legado profesional que deja en esa franja del programa.

Al reconocimiento interno se ha sumado ahora el de Gabriel Rufián. Su mensaje pone de relieve el respeto que el periodista ha despertado incluso entre interlocutores con posiciones ideológicas muy alejadas, gracias a un estilo de entrevista incisivo que se ha convertido en una de sus señas de identidad.