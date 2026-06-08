Marta García Aller: "La tregua del papa, todo lo tapa"

No sé en el más allá, pero acá debe de tener mucho coste electoral meterse con el Papa. Siendo como somos tan de criticarlo todo, la visita del Papa León XIV está suscitando un curioso consenso. Anda que no podría la izquierda criticar a este líder religioso, jefe de Estado también, por sus posiciones en contra del aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual y la falta de igualdad de las mujeres en la Iglesia. Pero prefieren pasarlo por alto y aplaudir lo en contra que León XIV está de la guerra en Irán. Presumen de lo que apoya las políticas del Gobierno, obviando todo en lo que no.

Y anda que no podría la derecha salir a criticar que el Pontífice defienda la acogida de los migrantes, con lo en contra que se han mostrado de su regularización. Pero la policía de la paguita, que anda que no ha cargado contra Cáritas, calla estos días de visita papal. Hasta los trumpistas se suman al besamanos, no sea que decir en alto lo que piensan tenga coste electoral.

Que cómo está el patio para que parezca rompedor que un Papa pida “escucha, diálogo y respeto”, y por los desfavorecidos. Pedir por la paz y el bien común no solía tener nada de revolucionario.

Lo que sí es novedoso es que un Papa vaya al Congreso de los Diputados. León XIV hablará en las Cortes Generales. Sánchez, Feijóo y Abascal han firmado una tregua fugaz para honrar al Santo Padre. Estará el jefe de Estado, el nuestro, el presidente del Gobierno y dos ex presidentes: Aznar y Rajoy. Zapatero, recién imputado, debe de estar muy ocupado preparando su declaración en la Audiencia Nacional. Hasta le viene bien la ausencia de Felipe González para que se note menos la suya.

Y se espera que hoy el Papa León XIV también reciba hoy a un grupo de víctimas de pederastia elegidas por la Conferencia Episcopal, que gestionó la pederastia en la Iglesia desde la negación durante años. Esto sí que es novedad. Y ya era hora.

¿Moraleja?

La tregua de Papa,

todo lo tapa.