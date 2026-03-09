Marta García Aller: "Irán puede crear un caos económico global y lo está consiguiendo"

La periodista Marta García Aller ha criticado a Irán tras la elección del ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán. Marta asegura que "haber hecho que que una república islámica tenga un liderazgo hereditario le hace que parezca muy poco una república".

Mojtaba Jamenei sucederá así a su padre como máximo responsable político de Irán después de la muerte de éste el pasado 28 de febrero en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Tras un estudio cuidadoso y amplio conforme al Artículo 108 de la Constitución y de acuerdo con el deber religioso con la presencia de Alá el Todopoderoso, el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei, que Alá lo proteja, ha sido nombrado en la sesión extraordinaria de hoy tercer líder de la república islámica de Irán", explicó la Asamblea.

Un mensaje a Trump y a los mercados

La periodista ha señalado en la tertulia de Más de uno que la república va a ser absolutista y "sanguinaria" y que Jamenei padre quería que la república no fuera hereditaria. Ha asegurado que esta elección es un mensaje de desafío a Trump y a los mercados.

"El batacazo que vamos a ver hoy se anticipa histórico y es porque está pasando exactamente lo contrario de lo que Trump quería que pasara", ha dicho la periodista. Además, ha considerado que Trump da a entender que no tiene ningún control sobre la consecuencia de lo que él mismo empezó.

Irán puede crear un caos económico

"Los mercados, si no han caído antes más por esto era porque pensaban que a lo mejor es que estaba controlado o que Trump no iba tan en serio como otras veces que se echaba para atrás. Pero Irán ahora mismo, como no puede medirse militarmente con Estados Unidos, porque eso no tiene nada que hacer, sí puede crear es un caos económico global y así que las opiniones públicas de los países sean las que intentan disuadir a Israel y a Estados Unidos. Y de momento, lo del caos económico lo está consiguiendo. Está pasando", ha asegurado la periodista.