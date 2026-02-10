Marta García Aller sobre el ‘éxito’ de Gabriel Rufián: “Cae bien a los jóvenes, incluso de Vox”

Gabriel Rufián continúa en su empeño de formar un 'frente común' para combatir a la ultraderecha, a pesar de las negativas de Sumar, IU, Bildu e incluso de ERC. En el programa Más de Uno, con Carlos Alsina, han tratado de encontrar una explicación al éxito de su persona y analizan cuál puede ser la estrategia de la izquierda en las próximas elecciones generales.

Por otro lado, Sumar, IU, Más Madrid y Comunes lanzarán el 21 de febrero su proyecto para confluir juntos en las generales, por lo que Rufián tendrá que buscar la forma de unir a la izquierda, misión que se antoja algo complicada teniendo en cuenta sus tendencias nacionalistas.

Rufián cae bien

Marta García Aller ha explicado que "la estructura de Rufián es básicamente Instagram", otorgándole gran protagonismo e importancia a las redes sociales como motor de llamamiento a posibles votantes, la gran mayoría de ellos jóvenes. La periodista ha ironizado también acerca del hype, a lo que Alsina ha respondido que, quizás, podría utilizar una palabra "de forma que se entienda", como la expectativa generada por el público.

"Respecto a la fama de Rufián, sobre todo entre los jóvenes que es uno de los puntos débiles que tiene el bipartidismo, tanto PP como PSOE, es que Rufián cae bien", declaraba García Aller, añadiendo que "cae bien a jóvenes incluso de Vox, que les ríe las gracias". "Todo muy alentador, presentamos un candidato y un nuevo partido porque cae bien", bromeaban desde el estudio de Onda Cero.

David Jiménez Torres ha matizado que "por cada persona que le cae bien Rufián hay cuatro a las que le cae muy mal", a lo que García Aller ha justificado con que "los jóvenes, incluso de extrema derecha, a los que le cae bien Rufián, ni siquiera se acuerdan del Procès". "Todos recordamos al Rufián de las 155 monedas, pero los jóvenes no", explica la tertuliana.

Carlos Alsina ha querido satirizar el debate, alentando a "llevar la broma hasta al final: que a Rufián le vaya tan bien que sea investido presidente del Gobierno de España y luego ya se independice".