"Ni una Maricarmen más": el desahucio moviliza a miles de personas a concentrarse este sábado contra la crisis de vivienda

El desahucio de Maricarmen ha provocado que miles de personas se movilicen en Madrid. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado una movilización para este sábado 26 de septiembre, a las 18:30 horas, bajo el lema “ni una Maricarmen más", en señal de defensa de la vecina de 87 años.

Así lo ha hecho oficial el sindicato a través de sus redes sociales, informando del lugar de inicio y la hora seleccionada. Se prevé que miles de personas se concentren tratando de defender los derechos de la vecina y denunciando el grave problema de la vivienda. "Somos más fuertes que cualquier gobierno, juez o rentista", se puede leer en el cartel.

La marcha comenzará en la Puerta del Sol y avanzará por el Palacio de Cibeles hasta el Congreso de los Diputados.

Maricarmen llama a la movilización

Tras conocerse la concentración, Maricarmen ha incitado a la población a salir a la calle este sábado. "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás, pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando", ha manifestado en sus primeras declaraciones desde el Hospital Gregorio Marañón.

La vecina ha agradecido todo el apoyo recibido en los últimos días y, en especial, a todas aquellas personas que estuvieron presentes y trataron de defender su vivienda el pasado miércoles.

Un recorrido seleccionado a conciencia

El recorrido establecido por el sindicato no es aleatorio, sino que persigue un objetivo claro: achacar el desahucio de Maricarmen a las distintas administraciones competentes.

Por un lado, la movilización pasará por la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para después llegar a Cibeles, donde protestarán frente al Ayuntamiento de Madrid. Por último, la concentración alcanzará el Congreso de los Diputados.

Desde el sindicato señalan y responsabilizan a las distintas Administraciones tras no haber alcanzado una solución favorable para le vecina de 87 años, que actualmente se encuentra sin hogar en el Hospital Gregorio Marañón.