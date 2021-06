María Dolores de Cospedal y su marido, imputados por el espionaje a Bárcenas

LEER MÁS Villarejo asegura que informó a Rajoy del espionaje extrajudicial a Bárcenas

El magistrado que investiga el supuesto espionaje al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el marco de la operación Kitchen, ha llamado a declarar como imputados a la ex ministra y ex secretaria general popular, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les ha imputado por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Hechos por los que Cospedal ha sido llamada a declarar el próximo 29 de junio a las 10.00 horas y López del Hiero, el 30 de junio a las 10.00 horas.

Asimismo, García Castellón también ha citado por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de la ex ministra Cospedal, José Luis Ortiz, que también ha sido llamado a declarar el 30 de junio a las 12.00 horas. En el auto también se ha citado, por los mismos delitos, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al comisario Villarejo, que comparecerán el 1 de julio.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía había solicitado la citación como investigados de Cospedal y su marido en septiembre de 2020, aunque el juez ha decidido aprobarla en este momento después de las declaraciones necesarias de una veintena de investigados y testigos y el estudio de toda la documentación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, García Castellón ha explicado que es en este momento "cuando la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria, estando ya en condiciones para resolver sobre las declaraciones interesadas por el fiscal en su día".

La participación de Cospedal y su marido en la captación del chófer de Bárcenas

En el auto se explica que "se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López Hierro en la captación de Sergio Ríos", el chófer que supuestamente el Gobierno de Mariano Rajoy habría contratado para espiar al ex tesorero del partido.

El magistrado García Castellón cree "resultaría conveniente escuchar a Maria Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro sobre su participación en la captación de Sergio Ríos Esgueva en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo, al parecer, pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar".

En cuanto a José Luis Ortiz, el magistrado explica en el auto que "esta dación de cuenta del comisario investigado (Villarejo) al que fuera Jefe de Gabinete de la presidenta de una Comunidad Autónoma (Castilla-La Mancha) carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración al señor Ortiz sobre su participación en la trama".

Además, García Castellón ve necesario interrogar de nuevo a Francisco Martínez para corroborar los pasajes de las agendas de Villarejo en los que le llama la atención la fluida relación entre ambos incluso antes de ser nombrado secretario de Estado. Asimismo, el magistrado también ha destacado la importancia que el asunto del espionaje a Bárcenas tuvo para Martínez, "quien asume de forma directa la obtención de información de forma diaria, resultando especialmente sorprendente que el secretario de Estado se involucre hasta ese nivel en un asunto de esta naturaleza".

López del Hierro se niega a declarar en el Congreso

El empresario, al igual que su mujer, tenían que declarar este miércoles en el Congreso ante la comisión que estudia el caso Kitchen, después de que las grabaciones del ex comisario José Manuel Villarejo señalasen la relación que tenían con la causa.

López del Hierro estaba citado a las diez de la mañana, pero al comienzo de su intervención ha leído una nota sobre su intención de no declarar. Aunque sí ha recordado que él no pertenece al Partido Popular ni ha ocupado nunca un cargo relacionado con el PP ni con el Ministerio del Interior. Por otra parte, Cospedal está citada a las 15.30 horas de este miércoles.