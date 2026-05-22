Mamen Mendizábal señala la confusión del Gobierno en la trama Zapatero: "Me sorprende que no tenga canales de información para anticiparse"

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha centrado el debate mediático y la tertulia de Más de uno durante toda la semana. En la discusión de este viernes, Mamen Mendizábal ha puesto el foco en la estupefacción y la falta de reacción que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno de Pedro Sánchez ante lo que considera un golpe directo a uno de sus referentes políticos más importantes.

Mendizábal ha asegurado que le sorprende que el Ejecutivo "no tenga canales de información para anticiparse" a la publicación de la investigación contra el expresidente. La periodista ha afirmado que en "todos los mentideros periodísticos" se comentaba lo que estaba ocurriendo alrededor de Zapatero desde que encarcelaron a "su pana Julito", y que el foco también se había puesto sobre China y Venezuela. Lo es "un síntoma de debilidad del Gobierno" para la periodista de La Sexta.

Un síntoma de debilidad del Gobierno

Además, ha explicado que incluso al propio Partido Popular se le había visto hacer "anotaciones al margen" durante algunos de sus mítines, dejando entrever que algo podía suceder en los próximos días. Ainhoa Martínez, por su parte, ha señalado que el PP hacía esos comentarios porque determinadas informaciones ya habían aparecido publicadas en algunos medios. También ha apuntado que, en ocasiones, el Ejecutivo socialista juega a aparentar que no sabe nada. Ante esa reflexión, Mendizábal ha vuelto a insistir en la expresión y la reacción mostradas por el presidente del Gobierno.

Joaquín Manso, director de El Mundo, ha afirmado que sabía que en las últimas semanas Zapatero se había mostrado "eufórico" porque alguien le había trasladado determinadas informaciones. Para Manso, la situación representa "una muestra de fortaleza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", pero también "una muestra de cierta debilidad del Gobierno no tener ni siquiera una mínima intuición de lo que estaba ocurriendo".

Muchos sabíamos que después de las andaluzas se iba a conocer esta decisión

Por su parte, Francisco Marhuenda ha cerrado el debate recordando que España es un Estado de derecho y que los policías que revelan secretos de una investigación "se van a la cárcel". No obstante, ha añadido que la izquierda jurídica "es un erial", algo que, en su opinión, les impidió prever que esta imputación iba a producirse, y ha asegurado que "cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de Derecho sabía perfectamente lo que iba a suceder". "Muchos sabíamos que después de las andaluzas se iba a conocer esta decisión", ha concluido.