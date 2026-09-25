Malestar en el PP por el "error garrafal" del spray pimienta: temen que el PSOE lo use para "tapar su corrupción"

Algunos lo tachan de algo banal que no debería tener más trascendencia, sin embargo, en la política actual que los gestos en muchas ocasiones prevalecen por delante del fondo de las cuestiones, este no es un asunto menor.

Y así lo creen en el propio Partido Popular. Hablamos del ya famoso bote de gas pimienta que la diputada Ana Vázquez llevó al Pleno del Congreso. Tras mostrarlo en el hemiciclo, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, la expulsó por la prohibición de portar y mostrar armas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio la primera muestra de desencanto al no aplaudir cuando Vázquez abandonó el hemiciclo, como sí hicieron los demás diputados del Grupo Popular

El incidente no ha gustado nada en Génova. Dirigentes del partido no ocultan su estupor y malestar por el desenlace de los hechos y por haber dado una "baza" al PSOE de Pedro Sánchez. Consideran que el Ejecutivo utilizará este episodio para "tapar su corrupción" o su "nefasta" gestión en la crisis de Ceuta.

Además de definirlo como "un error garrafal", varios parlamentarios populares consultados por Europa Press coinciden en que el hecho de que la Policía tuviera que precintar varias dependencias del Congreso y hubiera una docena de afectados por inhalar gas pimienta "le ha dado la razón" a la presidenta de la Cámara Baja con la expulsión de Vázquez.

Estas mismas fuentes consideran que la diputada quiso hacer una "performance" que tuviera alcance en las redes sociales. Sin embargo creen que "el Partido Popular no debería tratar de emular al ministro Óscar Puente o a Gabriel Rufián".

"Si quieres hacer el número, llevas una foto. El Parlamento es un lugar serio de debate y nosotros no podemos frivolizarlo", opina una senadora de la formación.

"Esto no beneficia a Ana Vázquez para el futuro", sentencia otro diputado, que no descarta que esta exhibición pueda acabar con una sanción por parte de la Cámara, tanto para ella como para el trabajador que vació el bote en uno de los baños del Congreso. "Ella se va a quedar con el estigma", agrega un senador del PP.

"Lo peor es la mentira", reconoce en privado un parlamentario, que considera que la diputada del PP no dijo la verdad públicamente cuando afirmó que el spray de gas pimienta estaba vacío. "Un culín no provoca lo que ha liado", exclama otro de los consultados.

Algunas fuentes consultadas aconsejan a la diputada Ana Vázquez que rectifique para que el partido pueda pasar página. Sin embargo, otras voces dentro del PP sostienen la tesis contraria y creen que hay que intentar zanjar este asunto, sacándolo del foco mediático. "No se recula nunca".