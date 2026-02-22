López Miras: "A quien tiene que preocuparle el ascenso de Vox es al PSOE, que va a ser tercera fuerza política"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que cuando llegue el momento de formar los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón -tras las victorias del PP-, y el de Castilla y León llegado el caso, Vox "no puede limitarse al bloqueo ni a mirar para otro lado" porque "no es responsable.

López Miras ha hecho estas declaraciones en una entrevista con el diario La Razón en la que ha asegurado que, en su opinión, la forma de que haya gobiernos "es la que se negocie y dialogue sin imposiciones", y que cuando en una negociación, lo que se quiere es "imponer o todo o nada", "lo que quieres es el bloqueo": "Pero si todos los partidos son responsables, los gobiernos llegarán por su propio peso y es el momento de apelar a esa responsabilidad".

El presidente ha afirmado que a los ciudadanos no les gusta "el bloqueo por el bloqueo" y que en el fondo se está hablando de dirigir Sanidad, Educación, Políticas Sociales, bajadas de impuestos "imprescindibles tras las cien subidas de Pedro Sánchez", y, "cuando hablamos de personas no se puede contemporizar ni pensar en que lleguen las elecciones en Castilla y León para que esto no me influya", ha afirmado.

Según sus palabras, "cuando hay una crisis institucional, hay un rebote de ese voto del enfado a la opción que presenta una alternativa más rupturista. Soluciones fáciles a problemas muy complejos", pero se ha votado y dicho que se quiere que los presidentes de Extremadura y Aragón sean María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente, ha resumido.

"A quien tiene que preocuparle Vox es al PSOE"

El presidente murciano ha dicho también que a quien tiene que preocuparle el ascenso de Vox es al PSOE y no al PP porque, según las últimas encuestas, los socialistas quedarían en algunos casos incluso como tercera fuerza política por detrás de la formación de Santiago Abascal.

"Al que le tiene que preocupar el crecimiento de Vox es al PSOE, que va a quedar como tercera fuerza política en muchas provincias, comunidades y ciudades. Algunas encuestas dicen eso. Y si me apuran, a nivel nacional también. A quien tiene que preocuparle el ascenso de Vox es al PSOE, que quedará como tercera fuerza política en gran parte del territorio de España", ha dicho.

Denuncias de acoso sexual

Por otro lado, sobre las denuncias de acoso sexual que están de actualidad en el PSOE y el PP, indica que "personas que hacen las cosas mal hay en todos los partidos en la historia, pero comparar hoy al PP, su integridad y dignidad, con el PSOE no hay por dónde cogerlo".

"Ni por el pasado de Sánchez ni por lo que está haciendo su equipo y basta con pensar en José Luis Ábalos. Me da incluso pudor hablar de las amigas" del exministro de Fomento y exsecretario de Organización federal socialista "colocadas en empresas públicas. O de Paco Salazar", exsecretario de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno, "con algunas costumbres de las que se ha hablado con las mujeres que dan vergüenza. Actitudes machistas", abunda.

Se refiere también al último caso del director adjunto operativo de la Policía Nacional José Ángel González y a "lo que estaba haciendo el que tenía que proteger a las mujeres y a la sociedad. Cosas que no son normales, que hombres señalados por su importancia en la administración de Sánchez, en el PSOE, ya no es que sean machistas, es que son presuntos acosadores y violadores. Entra en una deriva moral es muy peligrosa (...) en todas las ramificaciones de sus equipos".