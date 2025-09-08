COMISIÓN CASO KOLDO

Leire Díez niega relación con Santos Cerdán pero confirma que investigó a periodistas

La llamada "fontanera" del PSOE ha confirmado en sus primeras palabras ante la Comisión Koldo que, en efecto, investigó a varios periodistas de medios de comunicación que publicaban informaciones contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra el PSOE.

Ignacio Jarillo

Madrid |

Leire Díez comparece en la comisión de investigación del caso Koldo, este lunes, en el Senado | EFE/ J.J. Guillén

"No soy fontanera, soy periodista", ha reiterado en varias ocasiones Leire Díez. La ex militante del PSOE -a la que la Fiscalía pide que se investigue por el presunto intento de soborno de dos fiscales- insiste en que toda la labor de investigación que ha hecho hasta ahora, relacionada con el caso Koldo y la defensa del partido frente a la justicia, tiene que ver con el mal funcionamiento de las instituciones.

En un tono desafiante ante las preguntas de la senadora de UPN, Marimar Caballero, Díez asegura que nunca ha cobrado dinero del PSOE por esta labor y que los frutos de esa investigación que califica de "periodística" verá la luz en uno o varios libros.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))

