Leire Díez niega relación con Santos Cerdán pero confirma que investigó a periodistas

"No soy fontanera, soy periodista", ha reiterado en varias ocasiones Leire Díez. La ex militante del PSOE -a la que la Fiscalía pide que se investigue por el presunto intento de soborno de dos fiscales- insiste en que toda la labor de investigación que ha hecho hasta ahora, relacionada con el caso Koldo y la defensa del partido frente a la justicia, tiene que ver con el mal funcionamiento de las instituciones.

En un tono desafiante ante las preguntas de la senadora de UPN, Marimar Caballero, Díez asegura que nunca ha cobrado dinero del PSOE por esta labor y que los frutos de esa investigación que califica de "periodística" verá la luz en uno o varios libros.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))