El PP lanza una web con "el mapa de la corrupción del PSOE": "En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido"

El Partido Popular ha publicado una página web con el objetivo de ayudar a la gente a "entender los 15 procesos judiciales que cercan el círculo de Pedro Sánchez". Según los populares, se trata de "una trama sin precedentes" en la que hay 94 personas investigadas, 19 tipos de delitos y un potencial de 1.817 años de prisión.

A través de un comunicado, el PP ha explicado que los datos evidencian "la magnitud y gravedad" del escándalo que no solo afecta al Ejecutivo, sino que incumbe al PSOE, a la familia de Pedro Sánchez y hasta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La web llamada latramapsoe.es "recopila los datos de un escándalo sin precedentes en nuestro país que, en estos momentos, incluye ya 15 causas judiciales" y delitos "que abarcan desde organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando".

La web se ha hecho pública "precisamente" un día antes de que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparezca ante el juez Peinado y unos días antes de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se siente en el banquillo frente al juez José Luis Calama.

También se va a producir esta semana la declaración de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior del Senado por sus reuniones con Leire Díez.

En Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido

Desde el PP se ha pronunciado la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha sostenido que los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responden a "un patrón de conducta del sanchismo" y no a "casos aislados" de corrupción.

"En Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido. Está claro que al final no estamos hablando de casos aislados en materia de corrupción sino que es un patrón de conducta, que es el patrón de conducta del sanchismo".

La dirigente 'popular' ha cargado además contra las críticas realizadas desde el PSOE al calendario judicial y ha asegurado que el problema son "los hechos y supuestos delitos que se están investigando y que se están juzgando". En este sentido, ha insistido en que España necesita elecciones y ha defendido que la actual situación política exigiría una respuesta similar a la que, según ha dicho, se habría producido en otros países de la Unión Europea.