Ketty Garat señala cómo Pedro Sánchez se desmiente a sí mismo respecto a Marruecos : "Lleva mintiendo tanto que ya no es noticia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió anoche una entrevista a El Intermedio de laSexta en la que aseguró que los whatsapps enviados por el CNI "no son prueba de que hubiera alertas" sobre la entrada masiva de migrantes que se produjo en Ceuta el pasado 30 de julio y rechazó responsabilizar a Marruecos de los sucedido argumentando que sólo hay bulos y no hay pruebas.

Sobre estas declaraciones se ha pronunciado en la tertulia de Más de uno la periodista Ketty Garat, que señala que "es muy sorprendente escuchar al presidente porque ya no es que desmienta la propia realidad sino que se desmiente a sí mismo".

Recuerda Garat que en mayo de 2021 Sánchez dijo que el asalto masivo a Ceuta se produce en respuesta a la acogida por razones humanitarias del líder del frente polisario, Brahim Ghali.

Rememora también Garat que la ministra de Defensa, Margarita Robles, habló entonces de "chantaje" de Marruecos.

El Gobierno "tomó nota"

La periodista señala que la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, dijo bien claro después de que se supiera que España estaba acogiendo a Brahim Ghali que "hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir" y, dos meses después fue cuando Sánchez remodeló el Gobierno y cesó a la entonces ministra de Exteriores Arancha González Laya y puso en su lugar a Albares.

Ketty Garat asegura que después del asalto a la valla en 2021 el Gobierno "tomó nota" y no sólo destituyó a González Laya sino que Albares a los ocho meses aprobó el giro histórico de la postura de España respecto al Sahara..

Por todo ello entiende Garat que el presidente se desmiente a sí mismo como le desmienten los informes del CNI o de la Guardia Civil. "El presidente del Gobierno lleva mintiendo tanto tiempo que ya no es noticia que mienta", zanja la periodista.