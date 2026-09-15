Vivas señala que la devolución a Marruecos "puede ser rapidísima" al estar considerado "un país seguro": "Tanto que vamos a organizar un Mundial con él"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, está convencido de que el procedimiento de devolución de migrantes a Marruecos "puede ser rapidísimo" según el pacto europeo de migración y asilo porque este país está considerado "seguro, tan seguro que vamos a organizar un mundial con ellos".

En una entrevista en El Hormiguero de Antena 3, Vivas explica que el Estado tiene en su mano emplear los medios y las capacidades que tiene para poner solución a la complicada situación que está viviendo Ceuta desde que el pasado 30 de julio se produjera la avalancha de migrantes a través de su frontera con Marruecos.

Vivas apunta que le consta que la Audiencia Nacional está dispuesta a agilizar todos los procedimientos para que esto se haga de una manera rápida, pero "no sé si el Gobierno se ha puesto en contacto con el Poder Judicial para este trámite".

Señala que Europa puede aportar una colaboración "extraordinaria" porque tiene muchos acuerdos con Marruecos y le puede exigir que cumpla con su obligación como un socio fiable de Europa.

Es cuestión de voluntad política, si no se hace es porque no se quiere

"Yo no sé cuántos expedientes se atendieron en un corto periodo de tiempo para atender las regularizaciones, si se pudo hacer eso, por qué no se puede hacer para atender los trece mil expedientes que hay en Ceuta", se pregunta Vivas. "Es cuestión de voluntad política, si no se hace es porque no se quiere", concluye.

Llegado a este punto, el presidente de la Ciudad Autónoma ya no confía en Pedro Sánchez para proteger Ceuta, "los antecedentes inhabilitan la posibilidad de que yo confíe en Pedro Sánchez para proteger España".

Preguntado por Pablo Motos sobre si ve lógico que después de que hayan entrado 80.000 personas y que hayan muerto más de 100 no haya dimitido nadie ha sido claro "no lo veo lógico".

Recuerda que la única dimisión que ha habido, la del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, no ha sido por su responsabilidad en la gestión de la crisis sino "por una pelea" con su superior.

Esto se tiene que aclarar

Entiende Vivas que lo urgente ahora es liberar a Ceuta de la presión migratoria que está sufriendo y procurar su vuelta a la normalidad, pero que "no podemos renunciar a conocer la verdad" sobre lo sucedido. "Se tiene que saber por qué no se actuó debidamente antes, durante y después", insiste y confía en que la causa abierta en la Audiencia Nacional lo aclare.

Además el presidente Ceutí hace hincapié en la necesidad de "tomar decisiones estratégicas" que impidan que esta situación se vuelva a repetir porque "no podemos tropezar de nuevo con la misma piedra". Estas medidas deberían ser "garantizar la inviolabilidad de la frontera, garantizar un futuro para Ceuta y Melilla que dependa de España y no de Marruecos y presencia de ambas ciudades en Europa e incluso una representación permanente de la Unión Europea.