Ketty Garat, sobre las palabras de Sánchez: "El patrón es la tensión y sin ningún tipo de duda, es electoral"

La crisis migratoria en Ceuta sigue siendo el tema central político. Arrancado el nuevo curso político, el Gobierno sigue tratando de gestionar una situación que ha desbordado a la población de la ciudad autónoma tras la entrada de más de 80.000 migrantes.

Sin embargo, encima de la mesa sigue siendo tema de debate la dejación de funciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre ello se ha pronunciado este martes la periodista Ketty Garat en Mas de Uno, asegurando que el líder socialista ha tomado un nuevo rumbo a la hora de manejar la crisis.

"Pedro Sánchez está volviendo a hacer como es habitual de la necesidad un vicio. Empezó con el caos, con la improvisación, con no llenar los espacios, que es una estrategia habitual en Pedro Sánchez, acordémonos de la pandemia, como iba llenando toda la parrilla, llenando toda la programación con su imagen para aislar al resto y aislar a la oposición. Aquí ha hecho lo contrario, se ha ausentado. Cuando el gato no está los ratones bailan y ahí está la descoordinación de los ministros", ha comenzado explicando.

Pedro Sánchez está volviendo a hacer de la necesidad un vicio

Lejos de seguir un mismo patrón, la periodista ha señalado como Pedro Sánchez ha cambiado la forma de gestionar la situación ausentándose.

El patrón electoral de Sánchez

La falta de respuestas por parte del Gobierno ha suscitado las críticas. Una dejación de funciones que, según Ketty Garat, supone un nuevo patrón de comportamiento en el presidente. A su juicio, Pedro Sánchez está sintiendo la tensión de la crisis.

"Ahora vemos un patrón. El patrón que vemos ayer en la entrevista a mí me parece muy llamativo porque es la tensión, es la tensión con el Rey, es la tensión con el CNI, es la tensión sobre la alternancia política, provocando también con la cuestión de, es que yo tengo derecho a irme de vacaciones"

No obstante, según Garat, Sánchez habría cambiado de patrón con un objetivo electoral. "Creo que hay un patrón y ese patrón, sin ningún tipo de dudas, es un patrón electoral", concluye.