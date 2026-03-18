Ketty Garat da detalles del sobre que Aldama ha entregado al juez: "Es el momento de la verdad"

El empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha entregado al juez Ismael Moreno un sobre que, según afirma, contiene pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE. Sobre el contenido del mismo se ha pronunciado la periodista Ketty Garat en Por fin, tras haber mantenido una conversación con Aldama. Según le ha confirmado, el empresario "no se ha guardado nada del contenido".

Ahora queda ver si "se cumple lo que él dice que hay en el sobre". Por el momento asegura que hay pruebas de la financiación de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez desde noviembre de 2022". También asegura que hay pruebas "de supuestos pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero". Sea como fuere, para Garat "este es el momento de la verdad".

No se ha guardado nada del contenido

La periodista ha recordado que la documentación fue incorporada a la causa el pasado 12 de marzo, dado que la anterior comparecencia fue anulada. "La cita se frustró porque él dice y alega ante las autoridades que teme por su seguridad y que, si tenía que aportar ese material, debía ser manteniendo el secretismo en los pasos y medidas que vaya tomando".

Todo lo que se sabe del sobre

Según apunta Servimedia, en la cita judicial Aldama aportó información sobre el contenido de la documentación aportada y sobre el modo en que llegó a sus manos. Esta ha quedado incorporada a la causa en la que se investigan los pagos en efectivo realizados por el PSOE a sus cargos.

Es cierto que el partido que lidera Pedro Sánchez ya entregó al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el listado de los pagos en metálico realizados. En cambio, Aldama desveló por primera vez la existencia de ese sobre durante su declaración del pasado 29 de enero ante el juez Santiago Pedraz dentro de la investigación del fraude de los hidrocarburos.

El empresario ya expresó en ese momento su intención de utilizar esa información para negociar con la Fiscalía y aseguró que el citado sobre relativo a la petrolera venezolana PDVSA se lo entregó la entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, Víctor de Aldama ha venido negando que se sirviera de Carmen Pano para hacer llegar al PSOE dinero en efectivo tal y como declaró ella. También niega haber pagado por obtener la licencia de operador de hidrocarburos para la empresa de su socio Villafuel y ha negado haberse reunido con el exjefe de Gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart.