caso koldo

Aldama entrega el sobre de petróleos venezolanos al juez que investiga la presunta financiación irregular del PSOE

El comisionista ya ha entregado en la Audiencia Nacional el sobre de la empresa de los petróleos venezolanos PDVSA que, según su testimonio judicial, contiene pruebas de financia ilegal del PSOE y de la Internacional socialista.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 12 de febrero de 2026/ Eduardo Parra / Europa Press

El empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama ha aportado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' el sobre que, según afirmó ante el juez, tendría información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Aldama acudió a la Audiencia Nacional la semana pasada para entregar ese sobre cerrado y declaró sobre el mismo, en el marco de la pieza secreta en la que el juez Ismael Moreno investiga los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos anticipados.

Moreno pidió a Aldama que hiciera entrega del sobre que, según el empresario, le habría entregado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El empresario se refirió al contenido del mismo por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez que instruye el conocido 'caso hidrocarburos', también en la Audiencia Nacional.

Tras escuchar a Aldama, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del sobre y el empresario emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese extremo.

Aldama explicó como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esa causa.

La UCO reveló la existencia del sobre en uno de sus informes

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, "documentación sensible" relativa a la petrolera venezolana PDVSA.

Víctor de Aldama en una foto de archivo y el sobre al que se refiere la noticia
Víctor de Aldama en una foto de archivo y el sobre al que se refiere la noticia | Europa Press

Los investigadores señalaban que en una fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. "Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020", reseñaban.

El juez Ismael Moreno debe decidir si hay indicios para emprender diligencias en torno a este sobre en el marco de la causa en la que analiza en secreto todos los pagos en efectivo del Partido Socialista a raíz del descontrol de las liquidaciones en metálico al José Luis Ábalos y a Koldo García.

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