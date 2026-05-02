Julia Otero: "Defendiendo la España propietaria, pero aplastando a los españoles inquilinos"

El Gobierno vivió otra derrota parlamentaria esta semana con la caída del real-decreto ley sobre los alquileres, tras los votos en contra de PP, Vox y Junts, que hicieron que el Ejecutivo no tuviese la mayoría suficiente para sacarlo adelante. ¿Y qué medidas cayeron? la prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la limitación extraordinaria de la actualización manual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda fijada en un 2%.

También han estado de actualidad dos juicios, el del 'caso mascarillas' y el del 'caso Kitchen', y la denuncia que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha interpuesto contra Vito Quiles, después del incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid), en el que, según el Ejecutivo, Gómez sufrió un acto de agresión, acoso e intimidación.

Sobre los alquileres, Julia Otero se pregunta durante su columna inicial cómo es posible que cada vez que PP y Vox suman sus votos a los de Junts, "nadie considera que España corra riesgo por esos votos de Junts" y reflexiona sobre que la prioridad nacional de la vivienda no es la de la derecha y extrema derecha española.

La columna de Julia Otero

¿Hay alguien o estáis todos de puente? Hoy es uno de esos días en que los que estamos en este lado pensamos que en el otro no hay nadie. Si queréis disuadirnos, siempre podéis enviarnos una nota de voz contándonos qué hacéis despiertos en mitad de un puente.

Acaba una semana en la que vimos, una vez más, cómo la prioridad nacional de la vivienda no es la prioridad de las derechas o extrema derecha. Cuando el partido de Puigdemont se suma a PP y Vox para tumbar la prórroga de los alquileres, observen que nadie considera que España corra riesgo alguno por esos 7 votos de Junts. Están defendiendo a la España propietaria, pero aplastando a los españoles inquilinos.

Acaba la semana en que dos juicios muy importantes fueron retransmitidos por televisión, con comportamientos muy dispares por parte de los jueces. Sus señorías son muy laxas o muy estrictas en función ¿de qué?, nos preguntamos.

Por cierto, hablando de Justicia. Va haciendo mucha falta que algún juez tome cartas en el asunto del acoso, persecución y violencia contra ciudadanos que tienen derecho a vida privada. Aunque sea la mujer del presidente del Gobierno. ¿Hasta cuándo se va a tolerar esa violencia?

Buenos días a la gente decente, entre los que no están, desde luego, los acosadores violentos sin oficio conocido, aunque digan que son periodistas.

La columna de Julia: "La prioridad nacional de la vivienda no es la de las derechas"