El juez rechaza la petición de Zapatero de apartar a Yanes en la nueva tasación de las joyas

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra, ha rechazado la recusación que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero contra la joyería Yanes, a quien pidió apartar de la nueva tasación encargada sobre la joyas halladas en una caja fuerte en su oficina el pasado 19 de mayo.

En un auto, el magistrado rechaza que haya motivos para que esta joyería sea apartada de la elaboración del informe pericial que encargó. Según el juez, no existe "riesgo de parcialidad" en la tasación, tal y como indicaba la defensa del exlíder socialista.

El juez reprocha a la defensa de Zapatero que se limite a "invocar una supuesta falta de imparcialidad" del director general de la joyería, una alegación que "no permite apreciar, ni siquiera indiciariamente, la existencia de parentesco, amistad, enemistad o interés personal del perito recusado en el resultado del procedimiento".

Zapatero solicitó elegir la firma de la nueva tasación

La semana pasada, el abogado de Zapatero solicitó una recusación ante la "aparente falta de imparcialidad y objetividad" de la joyería Yanes. Todo después de las declaraciones de Juan Yanes, director general de la firma, donde sostenía que el valor de las joyas era cercano a los dos millones de euros.

Según el expresidente, esta falta de objetividad podía desembocar "en un interés directo en que el resultado de la pericial sea acorde con lo manifestado públicamente".

En un primer momento, las piezas fueron tasadas por la joyería Ansorena en 1,3 millones de euros. Sin embargo, el juez encargado del caso decidió solicitar un nuevo informe pericial más detallado y exacto, para el que contó con esta prestigiosa empresa con "larga tradición en la alta joyería española".

Por ello, tras el rechazo del juez, será esta misma firma la que se encargue de crear un un nuevo informe detallado con el valor aproximado de las joyas.

Arabia Saudí, el origen de las piezas

La decisión del juez Calama se enmarca en la pieza separada abierta contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho.

El expresidente alegó la semana pasada ante el magistrado que las joyas se le entregaron como "atención estrictamente personal" por parte del rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en el Palacio de la Moncloa en 2007. El juez quiere conocer todos los detalles de las piezas para identificar su procedencia real y su antigüedad.

Sin embargo, esta no es la única causa pendiente. Y es que Zapatero también es investigado como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea 'Plus Ultra' durante la pandemia.