El juez del caso Leire Díez cita como investigado al abogado Jacobo Teijelo el 25 de junio

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el 25 de junio como investigado al abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, en la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.

El magistrado, que acuerda la citación en una providencia conocida este viernes, investiga a Teijelo por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Esta citación se produce días después de que la Fiscalía General del Estado reconociera que el número dos del exfiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Vilafañe, se reunión en dos ocasiones con Jacobo Teijelo en unos encuentros en los que el abogado fue acompañado de Leire Díez.

El letrado aparece en múltiples conversaciones de la conocida como 'fontanera' del PSOE respecto a esos supuestos planes para desacreditar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Ejecutivo.

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