Josu Ternera queda absuelto por un tribunal de París

El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al antiguo dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, de 75 años, por la falta de pruebas que acrediten que perteneció a la organización terrorista de ETA entre diciembre del año 2002 y mayo del 2005. Esta era la última sentencia que impedía la entrega del exdirigente de la organización a España.

El juicio se celebró el pasado mes de abril, cuando fue procesado por su presunta pertenencia a ETA desde que huyó de España. En ese momento era miembro del Parlamento Vasco y escapó de las investigaciones que se estaban realizando en el año 2002 para determinar si estaba relacionado con el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. El ataque ocasionó la muerte de 11 personas, seis de ellas menores de edad, y dejó 88 heridos.

Las principales pruebas en su contra eran las huellas dactilares y restos de ADN que se hallaron en sus dos pisos francos en Lourdes y en Villeneuve-sur-Lot. En esos inmuebles también residieron Peio Eskisabel, antiguo jefe militar, y José Manuel Ugartemendía, su lugarteniente. Ambos fueron detenidos a finales de abril de 2005.

En España, Josu Ternera sigue reclamado por la Audiencia Nacional por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, y desde 2025, el magistrado Santiago Pedraz solicitó su entrega en el marco del caso herriko tabernas y al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.