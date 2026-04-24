Joaquín Manso, sobre Rajoy en el juicio por el caso Kitchen: "Hay que tener cuajo para decir que no sabe nada"

El testimonio más esperado del juicio Kitchen, fue el de Mariano Rajoy, donde confirmó que el expresidente se llama Mariano Rajoy, no M. Rajoy ni 'El Barbas' ni 'El Asturiano', aunque cada uno le llama "como quiera".

Hace 13 años, cuando se publicaron los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rajoy sostuvo que lo publicado respecto a esos apuntes no era cierto, "salvo alguna cosa". Este jueves, en su declaración como testigo, afirmó en varias ocasiones que no recuerda los mensajes que recibió o envió al extesorero, salvo uno, el que decía "Luis, sé fuerte", por verlo durante 15 años en prensa.

el cuajo es una característica de la cultura política española

Para el periodista Joaquín Manso, después de escuchar la declaración de Rajoy, ha opinado en la tertulia de Más de uno que el cuajo es una característica de la política española. "Hay que tenerlo para decir, como dice Sánchez, que él no conocía personalmente a José Luis Ábalos. Y hay que tenerlo para hacer, como hizo ayer Mariano Rajoy, sentarse ante un tribunal que está juzgando a tu ministro del Interior, a tu secretario de Estado y a las cuatro personalidades más importantes de la Policía española de entonces por haber violentado los derechos de un ciudadano para tu beneficio político personal, decir que no sabe nada", ha asegurado.

Manso ha afirmado que otra de las afirmaciones que hizo Rajoy sobre Bárcenas es que cortaron la relación con él cuando descubrieron que no era trigo limpio, pero el periodista ha explicado que el mensaje de "Luis, sé fuerte" es del 18 de enero de 2013, dos días después de que apareciera la cuenta en Suiza de Bárcenas y el mismo día que el diario 'El Mundo' publicó los sobresueldos. "Algo sabemos que sabía Mariano Rajoy", ha asegurado.

Ha opinado que, llegados a este punto, hay que someter a contraste la credibilidad que tiene Mariano Rajoy con la que tiene Luis Bárcenas, que declaró hace unos días y dejó dicho que existe una grabación en la que se escucha a Mariano Rajoy destruyendo un documento con la contabilidad del partido y recibiendo una serie de saldos. "De ahí que la responsabilidad de Rajoy no sea equivalente a la de Bárcenas, porque Rajoy era presidente del Gobierno y, por lo tanto, la exigencia a la hora de medir la credibilidad de uno u otro no puede ser equivalente", ha reflexionado.

Bárcenas tiene más credibilidad que Rajoy

Además, ha recalcado que Bárcenas lleva 13 años sosteniendo la misma versión. "Se ha dicho de Bárcenas que ha ido cambiando de versión. Lo hizo durante los meses en los que estaba negociando con el Partido Popular, según reflejan esos SMS. Y dejó de hacerlo a partir de julio del 2013, cuando ingresa en prisión. "Desde entonces ha dicho siempre lo mismo", ha dicho.

"Yo creo que Bárcenas tiene mucha más credibilidad que Rajoy", ha asegurado.