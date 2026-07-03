Javier Portillo, en la tertulia de Más de uno: "Por alguna razón Sánchez ha puesto a Zapatero al mismo nivel de defensa que su mujer y su hermano"

Los recientes movimientos en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han centrado parte del debate en la tertulia del programa Más de Uno en Onda Cero durante la mañana de este viernes, cuestionando la decisión de Pedro Sánchez de haber decidido salir públicamente en su respaldo a raíz de las sospechas que rodean su entorno y la polémica de las "joyas de la abuela".

Carlos Alsina comenzaba cuestionando la seguridad con la que el Ejecutivo afirma que "está todo en orden" cuando realmente no existen certezas. "Si no la tienes, ¿qué te cuesta callarte y no comprometerte?", se ha preguntado el director de Más de Uno.

Por su parte, el periodista Javier Portillo, subrayaba lo siguiente: "el presidente, por algún motivo, ha decidido colocar al expresidente Zapatero en el mismo nivel de defensa que ha situado a su pareja, a Begoña Gómez, y a su hermano David Sánchez. Exactamente en el mismo escalafón".

Para Alsina, existe una diferencia evidente entre blindar a sus familiares directos y hacerlo con un cargo de su partido, argumentando que Sánchez "tiene más razones y datos para dar la cara por Begoña Gómez o para dar la cara por su hermano".

También ha recordado que el expresidente del Ejecutivo "no deja de ser un compañero de política" y que Sánchez está afirmando cosas de las que no puede estar seguro, dependiendo únicamente de lo que Zapatero le quiera contar.

Por último, Portillo ha hecho especial hincapié en la falta de explicaciones del propio implicado, recordando que ya han pasado "16 días desde que dijo en un comunicado que iba a informar del tema de las joyas y no lo ha hecho".