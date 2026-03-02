Javier Caraballo: "Trump no ha bombardeo Irán porque tenga gran preocupación por el pueblo iraní; su interés es el petróleo"

El periodista Javier Caraballo ha asegurado en la tertulia de Más de uno que Donald Trump no ha bombardeado Irán porque tenga gran preocupación por el pueblo iraní. "Si a él le preocupara la pobreza de la gente o la opresión no se comportaría como se comporta y no mandaría a una policía de inmigración a matar a tiros a los inmigrantes", ha explicado.

El interés de Donald Trump en Irán es el petróleo

Caraballo ha dicho que un hombre bueno es un hombre bueno en todas partes. "El interés de Donald Trump en Irán es el petróleo y nos parece bien que pueda provocar la caída del régimen iraní, pero no le convierte en un benefactor", ha señalado.

El periodista se pregunta cómo se pueden organizar ahora los 93 millones de iraníes en contra de la Guardia Revolucionaria Iraní. "No sé si Israel tiene un plan", ha dicho.

Irán afirma que no negociará con EEUU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo de su país "no negociará con Estados Unidos". El dirigente, que no hado más explicaciones tras su mensaje, ha acusado poco antes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber "sumido a la región en el caos con sus "falsas esperanzas"".

Trump llamó al pueblo iraní a tomar el control del país

En un vídeo difundido en las redes sociales, el presidente dijo este sábado que se trata de una operación para "impedir que la dictadura malvada radical amenace a EEUU".

"Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro", remarcó en un vídeo difundido en su red Truth Social, en el que Trump indicó que se trata de una "misión noble" y pidió a la Guardia Revolucionaria Iraní que deponga las armas.