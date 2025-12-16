Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior ha designado al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en sustitución del coronel Rafael Yuste, que ha ascendido recientemente al empleo de general de brigada. Cambio de líder en un momento en el que la UCO está inmersa en investigaciones de alto impacto político y judicial.

Pedro Merino Castro cuenta con una dilatada trayectoria profesional dentro de la Guardia Civil. A lo largo de su carrera ha desempeñado destinos clave, entre ellos su paso por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la seguridad de la Casa Real y la Unidad Técnica de Policía Judicial. Además, fue jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, donde participó activamente en investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, y ejerció como vocal asesor en la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil.

Antes de su nombramiento al frente de la UCO, Merino Castro dirigía la Comandancia de Salamanca desde el año 2022, cargo que asumió en un acto presidido por el teniente general Juan Luis Pérez Martín. Su conocimiento previo del funcionamiento interno de la UCO y de las estructuras de investigación criminal ha sido uno de los factores determinantes para su designación, según subrayan fuentes del Ministerio del Interior.

El relevo se produce tras el ascenso de Rafael Yuste, primero de su promoción y con los cursos necesarios para el generalato, que deja la jefatura de la UCO tras la apertura de vacantes en la cúpula de la Guardia Civil.

Momento actual

Actualmente, la UCO lidera algunas de las investigaciones más sensibles en materia de corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales. El 'caso Koldo', con presuntos amaños en contratos públicos, y también investigaciones relacionadas con el entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyendo las investigaciones sobre Begoña Gómez y David Sánchez.

Además, la unidad ha intervenido en la reciente detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez.