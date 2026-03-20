La indignación de Joaquín Manso por el comportamiento de Óscar Puente: "Llamar bulero a un periodista es impresentable"

El director del diario 'El Mundo' ha opinado en la tertulia de Más de uno sobre la actitud del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante las quejas por los retrasos en las obras de reparación de la línea de AVE que llega hasta Málaga.

"Hay unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, y desde el PSOE lo que están diciendo es que el PP exagera las consecuencias económicas de esta situación por interés electoral", ha argumentado el periodista, que ha criticado la reacción del ministro.

Óscar Puente ha calificado recientemente a ciertos periodistas y medios, concretamente de Málaga, como "buleros y mamporreros de quinta". Además, ha acusado a algunos medios de publicar "publirreportajes" y ha criticado a la prensa que, a su juicio, difunde información falsa o bulos, generando controversia sobre su actitud hacia la libertad de prensa.

Califica el comportamiento de Óscar Puente de "impresentable"

Sobre esto, Joaquín Manso ha dicho que a fuerza de repetirlos, "hemos naturalizado determinados comportamientos de este ministro que son impresentables".

Puente ha dicho en un vídeo en su perfil de la red social X que "la derecha andaluza y sus plataformas mediáticas, cuando ponen el grito en el cielo, nos amenazan con los juzgados y hacen incluso algunos cálculos sobre las pérdidas que puede tener Málaga en la Semana Santa como consecuencia del corte de la línea, lo primero que demuestran es una profunda desmemoria".

No tiene derecho a insultar a los periodistas

Ante las alusiones del ministro a periodistas andaluces por informar sobre el retraso en las obras, Manso ha opinado que el ministro tiene derecho a que le parezca mal la publicación de determinadas informaciones, tiene derecho a la discrepancia porque el trabajo del periodista también está sometido a la crítica pública, pero "no tiene derecho a insultarlos".

"Llamar bulero a un periodista es insultarlo y representa una injerencia, una presión absolutamente inaceptable, impropia de un gobierno democrático. Creo que este es el tipo de cosas que deterioran la calidad de una democracia de manera silente, y no deberíamos aceptarlo", ha sentenciado el periodista.