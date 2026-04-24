PRIORIDAD NACIONAL

La Iglesia rechaza la idea de prioridad nacional: "No nos movemos a nivel de eslogan"

"El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración y la iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha aseverado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán.

Vox matiza que la prioridad nacional alcanza también a los extranjeros con nacionalidad española adquirida

ondacero.es | Agencias

Madrid |

La Iglesia rechaza la idea de prioridad nacional: "No nos movemos a nivel de eslogan"
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, durante la rueda de prensa este viernes en Madrid. | EFE/ Marcos Villaoslada

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha rechazado el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y en la supresión de subvenciones a las ONG que trabajen con inmigrantes, y ha afirmado que "la Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este ni de ninguno".

De esta forma se ha pronunciado en la rueda de prensa celebrada este viernes para dar cuenta de los trabajos realizados en la 129º Asamblea Plenaria de los obispos celebrada esta semana en Madrid, en la que también han ultimado los preparativos de la visita del papa a España en junio.

la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir

"Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte de dos principios: la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir, y el bien común de toda la sociedad", ha destacado el obispo auxiliar de Toledo.

García Magán ha defendido que la Iglesia es "mucho más amplia, más rica y más todavía cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro. En eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca", y ha subrayado que el criterio que rige "a todos los que somos seguidores de Jesús es el amor al prójimo".

"Y el prójimo no es solo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión. El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración y la iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha aseverado.

Por ello, ha lamentado que la política actual "se mueve mucho a golpe de eslóganes y reclamos publicitarios que buscan una polarización para ponerse a favor o en contra sin matices".

Abascal critica al obispo de Canarias

Abascal también ha criticado al obispo de Canarias, José Mazuelo, que invitó hace unos días a quienes se oponen a atender a los migrantes que llegan en cayucos a viajar durante cinco días hacinados en esas embarcaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer