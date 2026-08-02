La Guardia Civil pide a la UE una política de fronteras "que no dependa" de terceros países que puedan usarla como "moneda de presión"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado este sábado que la Unión Europea disponga de una política de fronteras propia "que no dependa" de terceros países.

En un comunicado, la organización sostiene que "Europa necesita una política de fronteras propia, que no dependa de terceros estados que puedan usarla como moneda de presión", en referencia a la entrada masiva en Ceuta de más de 60.000 personas ocurrida este pasado jueves.

La situación comienza a normalizarse en Ceuta

La asociación también ha destacado que la situación "comienza a normalizarse" en Ceuta y ha puesto de manifiesto que "el retorno a Marruecos avanza poco a poco y la ciudad recupera su pulso", subrayando que "la normalidad también es una victoria".

Asimismo, la AUGC ha querido reconocer el trabajo desarrollado por los efectivos desplegados durante la crisis, agradeciendo la labor de "los guardias civiles, policías y militares que han sostenido la frontera sur de Europa con entereza, sin descanso y sin un mal gesto".

El mensaje concluye con un reconocimiento a la respuesta de la ciudadanía ceutí, a la que agradece haber actuado "con dignidad, con serenidad y sin dejarse arrastrar por quienes viven del odio".

Denuncian falta de medios y de previsión y piden un gran acuerdo político

Asimismo, la AUGC ha denunciado la falta de medios, la falta de previsión y la falta de solidaridad europea y ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos a trabajar juntos para que esto no vuelva a repetirse.

Según ha advertido la organización, los guardias civiles sufren servicios interminables sin relevos suficientes, se enfrentan al rescate de cadáveres, también de menores, sin apoyo psicológico estructurado, afrontan agresiones al interceptar entradas por el vallado y un ven una absoluta falta de previsión en los despliegues.

"Los compañeros de los GRS (Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil) y de otras unidades llegaron concentrados a Ceuta sin que estuviera garantizado ni siquiera el avituallamiento básico", ha denunciado la asociación.

Para AUGC, la falta de planificación ha quedado retratada, ya que existían avisos previos, se conocía el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo y aun así la frontera afrontó la crisis con los mismos medios de siempre.

"La frontera sur de España es la frontera sur de Europa"

Por ello, AUGC ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos, sin excepción, para trabajar juntos en un gran acuerdo que garantice que episodios como este no vuelvan a repetirse y que, si se producen, la respuesta del Estado sea rápida, coordinada y con un mando único.

"La frontera sur de España es la frontera sur de Europa. Protegerla, y proteger a quienes la protegen, no es una cuestión de siglas: es una cuestión de Estado", concluye el comunicado.