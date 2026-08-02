El presidente de Ceuta exige al Estado que emplee "todos los medios a su alcance" para volver a la normalidad: "La situación es muy tensa"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado en Antena 3 Noticias ante Matías Prats que "la situación actual es muy tensa", a pesar del "retorno notable" de la mayoría de personas que entraron de "manera masiva e irregular" a la ciudad autónoma. Aunque el Gobierno ha asegurado que de 50.000 personas ya regresaron a Marruecos 48.500, el presidente ceutí ha puesto en duda esas cifras.

"Se han quedado aquí varios miles", ha indicado, antes de decir que no puede decir el número exacto, pero que algunos cifran entre 10.000 y 15.000 las personas que siguen por las calles de la ciudad. "Yo creo que estamos rondando esa cifra", ha añadido.

Un estado muy negativo para la ciudad

Vivas ha criticado que se diga que Ceuta ya está en la normalidad, cuando allí viven 85.000 personas y todavía hay tantas rondando por las calles. "El estado anímico de la ciudad de Ceuta es de inquietud, preocupación, una sensación amarga de estar al borde de un estado muy negativo para nuestra ciudad", ha lamentado.

En este sentido, ha reiterado que la ciudad "no ha vuelto a la normalidad" y ha pedido al Estado que emplee "todos los medios que están a su alcance", para conseguir que todas esas personas que entraron de forma irregular vuelvan a Marruecos. "La población ceutí pide certidumbre y hacer un esfuerzo para recuperar el ánimo y la moral", ha añadido.

Califica lo sucedido de "crisis de soberanía"

Preguntado por cómo espera que sea la relación entre España y Marruecos, el presidente de Ceuta se ha mostrado en contra de las palabras de Pedro Sánchez, que calificó lo sucedido como una "violación de la integridad territorial de España". A su juicio, es "una crisis de soberanía" porque se ha puesto "en jaque la soberanía nacional y la integridad territorial de España".

Es por ello que se necesitan medidas y un despliegue "enérgico, eficaz y contundente". Vivas ha querido dejar claro que Ceuta está en África, pero que "Ceuta es España y es la Unión Europea. Ceuta ha sido vilipendiada por una acción de parte de Marruecos, porque es imposible que entren 60.000 personas sin ayuda de Marruecos".

Las 60.000 personas que entraron a Ceuta representan el 70% de la población de la ciudad autónoma. "Es como si en España en el conjunto del día entraran 34 millones de personas. Ninguna sociedad tiene la capacidad para acoger esta avalancha, este impacto es inasumible", ha sentenciado.