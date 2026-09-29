Gonzalo Bernardos señala qué habría llevado a Sánchez a mantener a Isabel Rodríguez como ministra: "¿Qué podía hacer?"

Isabel Rodríguez es noticia tras la crisis de vivienda que está experimentando el país, con el reciente desahucio de Maricarmen y la acampada aún presente en la Puerta del Sol. Muchos se plantean si realmente la ministra Rodríguez vale para el puesto, entre los que se encuentra el economista Gonzalo Bernardos.

En su red social X (antes Twitter) ha desvelado "una anécdota" que explicaría la continuidad de la ministra en el Gobierno. Según Bernardos, Pedro Sánchez habría valorado inicialmente no mantenerla en el Ejecutivo, pero habría cambiado de opinión al tener en cuenta su posición política en Castilla-La Mancha.

En este hilo, Bernardos asegura que "en principio, Isabel Rodríguez no iba a continuar como ministra porque a Pedro Sánchez no le gustó su trabajo como responsable de Política Territorial y portavoz del Gobierno". No obstante, según su relato, el presidente habría reconsiderado su decisión tras valorar el peso político de Rodríguez dentro del PSOE de Castilla-La Mancha. "Después de Emiliano García-Page, era la política socialista más conocida por los ciudadanos de Castilla-La Mancha", sostiene Bernardos.

A partir de ahí, Bernardos plantea que Sánchez habría visto en ella una posible candidata para asumir en el futuro el liderazgo del PSOE en Castilla-La Mancha. "Era ideal para sustituirlo en un momento u otro, pero para hacerlo debía seguir teniendo visibilidad", afirma.

Bernardos apunta al Ministerio de Vivienda

Según la versión del economista, la solución habría sido mantener a Rodríguez dentro del Consejo de Ministros, aunque cambiando sus responsabilidades. Bernardos sostiene que Sánchez decidió situarla al frente de Vivienda, un departamento que, en su opinión, tenía una importancia menor dentro del Ejecutivo. "¿Qué podía hacer?", se pregunta Bernardos.

El economista añade una valoración personal sobre la preparación de Rodríguez para ese puesto: "No estaba preparada para él, pero eso no era relevante". Bernardos concluye su relato con una crítica al funcionamiento de la política: "Así es la política en España. Impresionante."