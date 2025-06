El Gobierno traslada "máxima tranquilidad" tras la petición de imputación a Bolaños y carga contra Aznar por "sembrar dudas" con las elecciones

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha trasladado este martes la "máxima tranquilidad" del Ejecutivo tras la petición del juez Juan Carlos Peinado de imputar al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio.

"Conocemos perfectamente esta instrucción y lo de hoy es un capítulo más, con lo cual, por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del ministro de Justicia, tranquilidad máxima", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha pedido al Supremo que investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de la mujer del presidente del Gobierno.

Considera el magistrado que existen "indicios razonables, sólidos y cualificados" de que Bolaños, cuando era secretario general de Presidencia, pudo incurrir en ambos delitos -el de malversación en calidad de coautor- y por ello ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que decida si lo investiga, ya que el ministro es aforado.

Ataque a Aznar y Feijóo

Sobre las acusaciones de José María Aznar de las elecciones generales, Alegría ve en sus palabras y las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo "una estrategia de sembrar dudas sobre las elecciones": "Esto es muy grave, se llama trumpismo, es no aceptar la democracia de tu país, no aceptar los resultados electorales de tu país, no aceptar las reglas del juego que todos conocemos".

"Esta estrategia de sembrar constantemente dudas va bien con la estrategia del PP desde 2018 de querer deslegitimar a este Gobierno", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, que considera que "lo más sangrante" es que el "ideólogo de esta cuestión ", refiriéndose a Aznar, es "un expresidente que pretendió amañar unas elecciones a través de la mentira más miserable de la historia de nuestra democracia".

Por último, ha dicho que el PP "participa siendo un partido que queda recogido en una sentencia que participó dopado en algún proceso electoral".