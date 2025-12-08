El Gobierno pide "disculpas" a las mujeres que fueron acosadas por Salazar y presume de actuar "con absoluta diligencia"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha pedido "disculpas" a las mujeres que han sido acosadas por el exasesor de Moncloa, Paco Salazar, y ha presumido de que el partido ha actuado "con absoluta diligencia" tras conocerse las primeras denuncias y ahora con el cese de Antonio Hernández, adjunto de Salazar y director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia.

En una rueda de prensa desde Zaragoza, Alegría ha defendido que el PSOE ha actuado en cuanto se han conocido casos de acoso, refiriéndose a los testimonios que salieron a la luz en julio, cuando se le iba a nombrar adjunto a la Secretaría de Organización en pleno escándalo por el informe de la UCO que mandó a prisión a Santos Cerdán.

No se ha avanzado con la celeridad necesaria

"Esa misma mañana se apartó de sus responsabilidades orgánicas a Paco Salazar" ha señalado Alegría. También se abrió una investigación dentro del PSOE, pero la ministra ha admitido que "no se ha avanzado con la celeridad que era más que necesaria", por lo que ha reiterado sus "disculpas" a las víctimas.

Aun así, ha asegurado que la investigación está avanzado hasta llegar "a las últimas consecuencias" y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en el Congreso de los Diputados el día de la Constitución que la posición del partido va a ser "de acompañar, apoyar y respaldar a las víctimas hasta el final".

Alegría carga contra el PP y asegura que no van a admitir "ningún tipo de lecciones"

Además, Alegría ha aprovechado para cargar contra el PP, quienes "cuando gobiernan, lo primero que hacen es cercenar y mercadear con los derechos de las mujeres" y ha advertido de que no van a admitir "ningún tipo de lecciones de la derecha ni de la ultraderecha", porque el PSOE lleva "146 años trabajando a favor de la igualdad y del feminismo".

"Este protocolo y esta comisión se puso en marcha este verano, no hay ningún partido en España que las tenga en este momento puestas en marcha. Somos nosotros los únicos, el Partido Socialista", ha subrayado Alegría, al tiempo que ha reiterado "nuestro apoyo y nuestro respaldo hasta en las últimas consecuencias".

Las denunciantes le señalaron como "cómplice y encubridor" de Salazar

Pedro Sánchez sorprendió a todos cuando anunció el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar. Una decisión que se hará efectiva el martes en el Consejo de Ministros. El cese ha sido acordado entre Moncloa y el propio Hernández, que desde que tuvo conocimiento de los hechos perpetrados por su superior, "entendió que no era sostenible", según han detallado fuentes gubernamentales.

Las denunciantes le señalaron como "cómplice y encubridor" de las conductas de acoso de Salazar. En el PSOE hay malestar por el caso y sobre si hay que llevarlo a la Fiscalía. Desde la dirección socialista consideran que son las víctimas quienes tienen que hacerlo y, a partir de ahí, brindarles todo el apoyo necesario, mientras que un ala del partido cree que tiene que ser la formación socialista la que acuda a la Fiscalía.

Por su parte, el PP ha anunciado que va a citar a Salazar en la comisión del Senado por el caso Koldo. La portavoz del partido considera que Salazar "sabe demasiado" de las primarias que ganó Sánchez porque formaba parte de "su núcleo duro". También ha cargado contra Sánchez, al que ha calificado como el presidente "más dañino para las mujeres de toda la democracia".