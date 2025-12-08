El PP citará a Salazar en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

El PP citará al exdirigente socialista y exasesor de Moncloa Paco Salazar en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado para "rendir cuentas" ya que "no era un desconocido para Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot".

La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado este lunes que Sánchez quiera "silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o de tercera", después de conocerse que mañana el Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y mano derecha de Salazar.

"No admitimos un cierre en falso del caso Salazar. Vamos a llegar hasta el final", ha dicho García en un comunicado tras recalcar que el exasesor de Moncloa ayudó a ganar las primarias a Pedro Sánchez que "calla, protege y mira hacia otro lado".

"El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual", ha señalado al tiempo que ha incidido en que Sánchez actúa así porque "Salazar sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte".

Sánchez ganó unas primarias "de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador", ha recalcado.

García ha criticado que el exasesor de Moncloa utilizara su puesto de alto cargo para tener "comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional" y además cobrara en efectivo dinero de origen desconocido dentro de la trama.

"Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello", ha remarcado.