El Gobierno permitirá que los 'menas' puedan trabajar a partir de los 18 años

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado la intención del Gobierno de proceder a la reforma del Reglamento de Extranjería para que los menores migrantes no acompañados, o 'menas', puedan incorporarse al mercado laboral al cumplir la mayoría de edad.

Lo ha dicho en una entrevista en TV3, en la que el titular de Migraciones ha considerado "inaceptable" la situación de pseudoirregularidad en la que entran estos jóvenes al cumplir la mayoría de edad. "Se les exige un procedimiento administrativo que de facto no les permite trabajar", ha explicado, recordando también la reforma aprobada hace un año que permitía a los 'menas' trabajar entre los 16 y los 18 años.

La actual Ley de Extranjería recoge que los 'menas' extutelados, es decir, con la mayoría de edad cumplida, necesitan un permiso de trabajo para incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, la dificultad a la hora de tramitar este permiso, que exige contar con una oferta de trabajo de más de 40 horas semanales, un año de duración y en la que reciban el salario mínimo interprofesional, imposibilita que muchos de estos jóvenes puedan acceder a muchos puestos de trabajo.

Simplificar la entrada de los 'menas' al mercado laboral antes del verano

Para simplificar este procedimiento y fomentar la inclusión laboral de los jóvenes migrantes, el ministro Escrivá ha asegurado que el Gobierno "está muy cerca de una modificación plena" de "esos procedimientos tan enrevesados" que faciliten su contratación dentro del mundo laboral. Según ha explicado el socialista, la reforma se encuentra ahora mismo en trámite de "discusión interna" y su aprobación podría llegar antes del verano.

El ministro ha opinado sobre la "mala percepción" existente de cuál es la mejor forma de ayudar a los menores migrantes no acompañados. Además, ha insistido en que la solución pasa por darles la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo porque "tenerlos en procesos de formación obligatoriamente en esos años no nos parece que sea la mejor solución, al menos no para todos".