Vox retira su apoyo al Gobierno andaluz por acoger a 13 menores procedentes de Ceuta

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de PP y Ciudadanos que no figure en los acuerdos ya firmados, como el de investidura, los tres presupuestarios o la proposición de ley de tributos cedidos.

Gavira ha respondido así al anuncio de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, sobre la llegada a Andalucía de trece de los menores no acompañados de los centros de protección de Ceuta como medida para ayudar a las autoridades a hacer frente a la llegada de migrantes a la ciudad fronteriza.

"Comenzamos un nuevo tiempo y cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox no será apoyada", ha dicho Gavira en declaraciones al programa "Mesa de Análisis" de Canal Sur, en las que ha subrayado que "en estos momentos el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil" y que "la estabilidad no existe como tal".

"Inestabilidad" de Ciudadanos y "distancia" con el Gobierno

Tras insistir en que su grupo reclama desde hace meses un adelanto electoral por la "inestabilidad" que ve en Ciudadanos, Gavira ha sostenido que la "distancia" con el Ejecutivo la ha marcado la consejera Ruiz, al afirmar que Andalucía iba a acoger a estos menores y decir que se les estaba esperando.

"Tenemos un acuerdo y ellos saben nuestra posición en este tema tan sensible", ha criticado Gavira, que ha insistido en que lo ocurrido en Ceuta "no tiene que ver con una crisis humanitaria" sino que se ha tratado de "una invasión en toda regla", por lo que se ha preguntado: "¿Vamos a ser cómplices con esto?".

Aunque ha señalado que su cambio de postura no significa que vayan a apoyar una moción de censura, el portavoz de Vox ha destacado que "el Gobierno de Andalucía puede tomar sus decisiones, pero también tendrá sus consecuencias".

Gavira ha defendido que con los menores hay que "aplicar la norma, y la norma dice que tienen que estar con sus familias", por lo que ha defendido su devolución a Marruecos.