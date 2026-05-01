El Gobierno condena "la retención" de un ciudadano español de la flotilla y exige su liberación inmediata

El Gobierno ha condenado "la retención y posible traslado" a Israel del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha exigido su inmediata liberación.

El ministro José Manuel Albares está "en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar información y exigir que se respeten la legalidad internacional y los derechos" del detenido. "Los contactos se desarrollan también a nivel técnico y diplomático entre los ministerios y las embajadas de los distintos países", añade Exteriores.

El ministro ha asegurado que las embajadas y consulados de España en Israel y Grecia "están plenamente operativos" para atender a todos los españoles afectados y prestarles la protección legal que requieran así como "obtener la liberación y la vuelta a España tan pronto como sea posible".

Urtasun lo califica de "secuestro"

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de "secuestro" la detención y traslado a Israel de Abukeshek y ha reclamado también la liberación del activista brasileño Thiago Ávila, igualmente retenido.

El Gobierno israelí anunció que Abukeshek, al que señaló como "sospechoso de afiliación a una organización terrorista", y Ávila serán trasladados a Israel para ser interrogados, mientras que más de 170 activistas de la flotilla han desembarcado ya en la isla griega de Creta tras la intervención del ejército israelí.

Esta nueva flotilla de Global Sumud, que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria, fue detenida en las costas de Grecia con cerca de 175 activistas de diferentes nacionalidades, entre ellos una treintena de españoles.