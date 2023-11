El Gobierno clama unidad frente a la violencia machista pero acude dividido en Madrid a las manifestaciones del 25N

El nuevo Gobierno de coalición ha clamado unidad frente a la violencia machista, pero ha acudido dividido a las marchas convocadas en Madrid este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer.

El PSOE se ha sumado a la marcha que desde 1997 viene convocando el Foro de Madrid y que este año lleva por lema 'Unidad Ciudadana y respuesta institucional'. Aunque la reivindicación principal es contra la violencia machista, en la que incluyen también el fin de la prostitución o el acceso de menores a la pornografía y acabar con la explotación reproductiva, en referencia a la gestación subrogada, también se han escuchado lemas contra la Ley Trans, como 'Ser mujer no es un sentimiento'.

Así, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, apelaba este mediodía a la "unidad" del feminismo, que hoy ha vuelto a salir dividido a la calle en la capital. Redondo ha acudido a la cita acompañada de otras ministras de su partido así como del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros compañeros del PSOE que han portado una pancarta con lema 'Mujeres y Libres' y han coreado la frase "No tenemos miedo".

La otra parte del gobierno de coalición, la de Sumar, ha acudido a la manifestación celebrada por la tarde en la capital. Ha sido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la encargada de representar a la coalición de izquierdas en la marcha organizada por la Comisión 8M. Estaba previsto que también acudiera Yolanda Díaz, aunque finalmente no ha podido hacerlo por motivos de salud.

Rego ha augurado que el movimiento feminista volverá a estar unido porque "la lucha contra la violencia de las mujeres es un elemento que une a todo el movimiento feminista".

Podemos también ha acudido a la marcha convocada por Comisión 8M, con Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rosell a la cabeza. La exministra de Igualdad ha reivindicado el compromiso "sin fisuras" con los derechos de todas las mujeres y con el derecho a la libertad y a vidas libres de violencias de todas, "también de las mujeres trans, de las mujeres racializadas, de las mujeres en toda nuestra diversidad".

Preguntada por la división del feminismo y las dos marchas convocadas en Madrid, Montero ha asegurado que el grito de las mujeres para acabar con todas las formas de violencias machistas, para vivir vidas libres de violencias machistas, es un grito que "traspasa fronteras, que llena el mundo entero para cambiarlo todo de arriba abajo y tener vidas libres de violencias".

Antecedentes de la división

No es la primera vez que las ministras del Gobierno se dividen y acuden a diferentes marchas. El año pasado, bajo el lema 'El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!', a la marcha del Foro de Mujeres acudieron las políticas socialistas, entre ellas varias ministras, en un acto en que pudo escucharse el grito de dimisión hacia otra de las ministras del Ejecutivo entonces: 'Irene Montero, dimisión'.

En esta misma marcha en 2021, ya se habían lanzado lemas en contra ministra, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans.

Por su parte, en 2022, la Comisión 8M convocó, como venía haciendo tradicionalmente, diferentes movilizaciones en la capital a nivel de barrios bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta". La titular de Igualdad acudió al acto organizado por la Comisión 8M Vallecas, al que se presentaron cientos de mujeres.