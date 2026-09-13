El Gobierno de Ceuta pide al Ejecutivo el desalojo "urgente" del asentamiento de la playa de Benítez por ser un "riesgo para la seguridad"

El Gobierno de Ceuta ha pedido a la Delegación del Gobierno el desalojo urgente del asentamiento de la playa de Benítez, que se encuentra junto al muro perimetral de la planta desalinizadora, al considerar que supone un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de una infraestructura considerada "esencial" para el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

La petición, formulada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, llega después de un incremento de migrantes en el entorno. En las últimas horas se podían contabilizar más de un centenar de chabolas en la playa de Benítez, separada de la del Trampolín por la propia desalinizadora.

Una zona estratégica para la ciudad

La solicitud se fundamenta en un informe del 8 de septiembre elaborado por la Dirección Técnica de Aguas de Ceuta Empresa Municipal (ACEMSA), en el que se alerta que tiendas de campaña, refugios improvisados y enseres han ocupado la explanada, que forma parte del sistema de captación de la planta desalinizadora.

Es necesario, en este sentido, garantizar las condiciones de seguridad, limpieza, protección y accesibilidad de un espacio considerado estratégico para el suministro de agua a la ciudad. Por ello, la Consejería ha pedido "con carácter urgente" que se adopten las medidas necesarias para desalojar el asentamiento, retirar las tiendas y refugios y revisar los sistemas de protección y cerramiento.

El informe técnico de ACEMSA concluye que es necesario actuar con la máxima urgencia para evitar la consolidación del asentamiento y prevenir posibles incidencias que puedan afectar a la seguridad o al normal funcionamiento de la infraestructura.

Los sindicatos piden que se aumenten los refuerzos de la plantilla de la policía portuaria

Por otro lado, CSIF, el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha alertado del riesgo para la seguridad de las instalaciones portuarias que supone la habilitación de unas carpas para acoger migrantes y ha exigido un "refuerzo urgente" de la plantilla de la Policía Portuaria de Ceuta.

En estos momentos se ha activado el nivel 2 de protección portuaria tras la instalación del campamento provisional de acogida en el recinto. Según el sindicato, esta situación "incrementa las necesidades de vigilancia y control de una infraestructura estratégica para la ciudad y advierte de que la plantilla actual se encuentra al límite de sus posibilidades".

Por eso, CSIF ha pedido que se prorroguen de forma "inmediata" los contratos temporales de la Policía Portuaria vinculados a la operación Paso del Estrecho (OPE), porque acaban en septiembre; que se remitan nuevas contrataciones y se amplíe la plantilla. A su juicio, la custodia y el control permanente de las instalaciones no pueden recaer sobre una plantilla que ya soporta una elevada carga de trabajo.